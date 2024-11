Frau beißt Busfahrer in den Finger

Eine Frau hat einem Busfahrer in Straubing in den Finger gebissen. Sie habe sich mit dem Busfahrer gestritten, teilte die Polizei mit. Die 30-Jährige war demnach am Freitag mit ihren beiden Kleinkindern in dem Bus unterwegs. An der Endstation habe der Busfahrer die Frau aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin kam es demzufolge zu dem Streit und die Frau biss dem Fahrer in den Finger. Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die Frau.

