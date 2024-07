Mann mit Messer verletzt - Haftantrag gegen 21-Jährigen

Ein 21-Jähriger soll bei einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) einen 20 Jahre alten Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nach dem Vorfall am Sonntag laufen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft stellte außerdem einen Haftantrag gegen den 21-Jährigen. Er wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wie es zu dem Streit zwischen den beiden Männern kam, war zunächst unklar. Andere Bewohner der Unterkunft informierten die Polizei. Die nahm den Tatverdächtigen, der zunächst zu Fuß geflüchtet war, in der Nähe der Unterkunft fest. Der 20-Jährige kam mit mehreren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, ins Krankenhaus.