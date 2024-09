Nach Messerangriff: 35-Jähriger außer Lebensgefahr

Nach einem Messerangriff in Baunatal (Landkreis Kassel) befindet der 35 Jahre alte Verletzte sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Mann sei auf dem Weg der Besserung, sagte eine Polizeisprecherin in Kassel. Der 53 Jahre alte Verdächtige sitzt demnach seit Montag in Untersuchungshaft. Die Hintergründe des Messerangriffs seien bislang noch unklar.

Der 53-Jährige soll den 35-Jährigen am Sonntag während eines Streits mit einem Messer am Hals verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Bekannten auf einem Gehweg neben dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in einen Streit geraten. Nach der Tat sei der Verdächtige geflüchtet, wurde aber in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er habe die mutmaßliche Tatwaffe bei sich gehabt und sei stark betrunken gewesen. Die Ermittlungen dauern an.