Grünen-Mitbegründer Hans-Christian Ströbele ist tot

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er verstarb bereits am Montag im Alter von 83 Jahren. Das teilte nun sein Rechtsanwalt Johannes Eisenberg mit. In seiner Mitteilung heißt es: "Er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankungen zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual und hat ihn am 29. August 2022 verlassen."

Ströbele hatte die Partei " Die Grünen" mitbegründet und galt als einer ihrer wichtigsten Politiker. Bis 2017 hatte er im Bundestag gesessen. Der Anwalt und Politiker erkrankte in der Folge an Krebs und verstarb nun in seiner Wohnung in Berlin-Moabit.

Ströbele: Gründungsmitglieder der Grünen und Verteidiger von RAF-Terroristen

Ströbele war im Jahr 1939 in Halle an der Saale geboren worden. Er wuchs in Marl auf und trat in den Siebzigerjahren in die SPD ein. 1978 zählte er dann zu den Gründungsmitgliedern der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz, aus welcher später der Berliner Landesverband der Grünen entstand. Ströbele war Ende der Siebziger auch an der Gründung der taz beteiligt. 1985 trat er erstmals in den Bundestag ein.

In seiner Tätigkeit als Anwalt verteidigte er unter anderem RAF-Terroristen wie Andreas Baader, weswegen er bis zuletzt umstritten blieb. Für die Grünen, von denen er von 2002 bis 2009 Fraktionsvorsitzender war, saß Ströbele von 1998 bis 2017 erneut im Bundestag.

