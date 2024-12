Mutmaßlicher Drogenhandel: Zehn Verdächtige in U-Haft

Weil sie am illegalen Handel mit Cannabis beteiligt gewesen sein sollen, sind neun Männer und eine Frau aus dem Raum Stuttgart in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, beschlagnahmten Beamte bei Wohnungsdurchsuchungen in der vergangenen Woche neben Drogen und Waffen auch rund 200.000 Euro Bargeld.

Den Angaben nach ermittelt die Kripo seit April dieses Jahres gegen einen 26-Jährigen, der große Mengen Marihuana verkauft haben soll. Zusammen mit anderen Tatverdächtigen soll er wöchentliche Lieferungen der Droge aus dem Ausland organisiert haben.

Am Mittwoch der vergangenen Woche seien mehrere Kilogramm Marihuana in einem Lastwagen in den Raum Stuttgart transportiert worden. Die Polizei habe daraufhin den 51-jährigen Fahrer des Lasters und den 26-Jährigen festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen fanden Beamte den Angaben nach rund 13 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch.

Einen Tag später durchsuchten Beamte den Angaben nach erneut mehrere Wohnungen, acht weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 32 Jahren wurden festgenommen. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl gegen alle zehn Verdächtigen. Die gefundenen Beweismittel müssen nun weiter ausgewertet werden, wie es hieß.