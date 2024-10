Autofahrer lässt verletzte Beifahrerin nach Unfall zurück

Ein Autofahrer hat seine schwer verletzte Beifahrerin in Niederbayern im Wagen zurückgelassen, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte. Der 29-Jährige sei zu schnell durch eine Baustelle in Hunding (Landkreis Deggendorf) gefahren, als er die Kontrolle über den Wagen verloren und in den Straßengraben geschleudert sei, teilte die Polizei mit. Die 24 Jahre alte Beifahrerin habe der Mann trotz ihrer Verletzungen im Wagen zurückgelassen und sei davongelaufen.

Polizei und Feuerwehr hätten daraufhin unter anderem per Hubschrauber und mit Drohnen nach dem Mann gesucht. Ein Fluggerät der Feuerwehr habe den leicht verletzten Mann gut zwei Stunden nach dem Vorfall etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt gefunden.

Ermittlungen auch wegen möglichen illegalen Autorennens

Gegen den 29-Jährigen werde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Außerdem gehe die Polizei dem Verdacht nach, dass es sich beim zu schnellen Fahren des Mannes an der Baustelle um ein illegales Autorennen handeln könnte.