Fordert Südafrika Diamant aus der britischen Krone zurück?

Im Jahr 1907 schenkte Südafrika der britischen Krone den größten Diamanten, der je gefunden wurde. Nun wollen einige Südafrikaner diesen zurückfordern.

Im Jahr 1905 wurde in Südafrika der größte Diamant entdeckt, der je gefunden wurde. Der Cullinan, wie der Edelstein von enormen Wert genannt wird, wurde in der Folge in Amsterdam in neun große und zahlreiche kleinere Steine gespalten und dem damaligen britischen König Georg IV. geschenkt. Heute prägt der Diamant die britischen Kronjuwelen. Er ist gespalten und in das königliche Zepter eingearbeitet.

Der Cullinan-Diamant wird auch als der "Große Stern von Afrika" bezeichnet. Ein weiterer Diamant aus dem Cullinan, der "Zweite Stern von Afrika", wurde in eine der Kronen eingearbeitet, welche von den britischen Monarchen und Monarchinnen getragen wird. Nun werden rund um die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Forderungen in Südafrika laut, nachdem die Diamanten zurückgegeben werden sollen.

Südafrikaner wollen Diamant aus britischer Krone zurück

Seit dem Tod der Queen werden immer mehr Stimmen in Südafrika laut, welche die Rückgabe der Diamanten fordert. Das berichtet unter anderem CNN. Gegenüber lokalen Medien meldete sich mit Thanduxolo Sabelo ein entsprechender Aktivist zu Wort: "Der Cullinan-Diamant muss mit sofortiger Wirkung an Südafrika zurückgegeben werden. Die Bodenschätze unseres Landes und anderer Länder kommen weiterhin Großbritannien auf Kosten unseres Volkes zugute."

Video: dpa Exklusiv

Mit seiner Meinung ist Sabelo nicht allein – und findet auch in der südafrikanischen Politik Unterstützer. Der südafrikanische Abgeordnete Vuyolwethu Zungula hat die Regierung nun dazu aufgefordert, Reparationen von Großbritannien und "die Rückgabe des gesamten von Großbritannien gestohlenen Goldes und der Diamanten" zu fordern. Diese Forderung tätigte auch Leigh-Ann Mathys, eine Vertreterin der südafrikanischen Oppositionspartei EFF. Sie verlangte die "Rückführungen für alle kolonialen Diebstähle, zu denen auch der Diebstahl des 'Großen Sterns von Afrika' gehört". Es gibt auch eine entsprechende Petition in Südafrika, die schnell mehr als 6.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fand.

Cullinan-Diamant hatte Größe eines menschlichen Herzens

Das Royal Collection Trust – eine Stiftung, welche für die Verwaltung der Sammlung des britischen Königshauses verantwortlich ist – gibt an, dass der Cullinan-Diamant im Jahr 1907 in den Besitz der britischen Krone gelangte. Er war zwei Jahre vorher in einer privaten Mine in der südafrikanischen Provinz Transvaal gefunden worden. Das Unternehmen Royal Asscher war in Amsterdam dafür zuständig, dass der Cullinan geschnitten wurde. Laut Angaben der Firma besaß der Stein 3.106 Karat. Er soll die Größe eines "menschlichen Herzens" besessen haben.