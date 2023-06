Südamerika-Reise

vor 17 Min.

Baerbock reist durch Brasilien: Im Dschungel der Außenpolitik

Plus Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil treffen in Südamerika Kakaobäuerinnen, Holzmacher – und Menschen, deren Ansichten so gar nicht zum europäischen Politikverständnis passen wollen.

Von Bernhard Junginger

Zwischen den Wurzeln eines gewaltigen Urwaldbaums, in ihrem dunkelgrünen Shirt und der beigefarbenen Hose, scheint Annalena Baerbock mit den Farben der Umgebung fast zu verschmelzen, unzähligen Schattierungen von Grün und Braun. Der Boden ist schlammig, übersät von Blättern in allen Stadien des Zerfalls. Pilze, die geformt sind wie winzige rote Vulkankegel, wachsen auf verrottendem Holz. Ein riesiger gelber Schmetterling schwebt vorbei, Vögel zwitschern.

Ein Motorboot hat die deutsche Außenministerin bei ihrem Brasilien-Besuch durch das trübe Wasser des Guama-Flusses, einem Amazonas-Seitenarm, auf die Insel Combu gebracht. Wenige Kilometer von der 1,5-Millionen-Stadt Belem im Bundesstaat Para entfernt und als Naturschutzgebiet ausgewiesen, dürfen hier nur Familien dauerhaft wohnen, die schon seit Generationen auf der Insel siedeln. Ihre hölzernen Häuser stehen auf Stelzen im Fluss. Sie leben von Fischfang, dem Sammeln von Kakao und anderen Früchten.

