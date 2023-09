Treibstoffdepot in Bergkarabach explodiert: Hunderte Opfer

Während Tausende Menschen aus Bergkarabach nach Armenien fliehen, verschärft in der von Aserbaidschan eroberten Region eine Explosion die humanitäre Lage.

In der von Aserbaidschan eroberten Region Bergkarabach im Südkaukasus gibt es Hunderte Opfer zu beklagen: Am Montagabend vermeldete das Büro des Menschenrechtsbeauftragten Bergkarabachs, international nicht als Republik anerkannt, die Explosion eines Treibstoffdepots in der Nähe der Gebietshauptstadt Stepanakert. Dabei sollen mehr als 200 Menschen verletzt worden sein, auch wurde eine unbekannte Zahl von Toten bekanntgegeben. Unklar blieb zunächst die Ursache der Katastrophe.

Explosion in Bergkarabach: Vorwiegend Armenier sind dort ansässig

Bergkarabach liegt zwar auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die Region wurde nach lange schwelenden Konflikten in der vergangenen Woche von Armeniens verfeindetem Nachbarland Aserbaidschan angegriffen und erobert. Die armenischen Verteidiger der Region hatten vergangene Woche nach kurzen heftigen Angriffen von aserbaidschanischer Seite kapitulieren müssen. Aserbaidschan will dort nun endgültig die Macht übernehmen.

Seit Monaten blockieren Aserbaidschaner bereits die einzige armenische Zufahrtsstraße in das Gebiet. Deshalb sind Lebensmittel, Medikamente und Benzin in der Region knapp. Das führt zu einer katastrophalen humanitären Lage in Bergkarabach: Seit der Eroberung durch Aserbaidschan wächst die Zahl der nach Armenien flüchtenden Menschen rasch. Wie die armenische Regierung mitteilte, seien bereits mehr als 6600 Geflüchtete angekommen.

Russland vermittelt wegen Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien

Erste Vermittlungsversuche scheiterten: Vor wenigen Tagen endete ein Treffen zwischen Vertretern Bergkarabachs und Aserbaidschan ohne Ergebnis, die Resultate eines zweiten Treffens unter russischer Vermittlung sind bislang nicht bekannt. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev versicherte, dass es keine ethnischen Verfolgungen der Armenier geben werde. Alle Bewohner Karabachs würden ungeachtet ihrer Nationalität als Aserbaidschaner gelten. (mit dpa)

