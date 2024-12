Herrmann: Gut integrierte Syrer bleiben herzlich willkommen

Gut integrierte Menschen aus Syrien bleiben auch nach dem Umsturz in ihrem Heimatland laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Deutschland willkommen. Niemand werde auf die Idee kommen, Menschen, die in Deutschland selbstständig geworden seien, die einen guten Arbeitsplatz hätten, des Landes zu verweisen, sagte der CSU-Politiker dem Deutschlandfunk. «Diejenigen, die sich schon gut integriert haben, die sind herzlich eingeladen, hierzubleiben.»

Die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), vorerst alle Entscheidungen über Asylanträge aus dem arabischen Land zu stoppen, bezeichnete Herrmann als vernünftig. Im Moment sei eine Lagebeurteilung schwierig, deshalb sei es nachvollziehbar, dass das Bamf diese Anträge erst einmal liegen lasse, sagte er. «Wenn sich die Lage stabil entwickeln sollte in Syrien, dann ist es natürlich richtig, Menschen auch zu helfen, in ihre Heimat zurückzukehren.»