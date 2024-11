Zehn Schüler durch Pfefferspray in Schulklo verletzt

Zehn Schüler und drei Erwachsene sind durch Pfefferspray an einer Schule in Stuttgart verletzt worden. Das Reizgas soll in einer Jungentoilette der Schule versprüht worden sein, wie die Polizei mitteilte. Wer das Pfefferspray versprühte, ist bislang unklar. Die Schulleitung wählte den Notruf, weil mehrere Schüler über Atemwegsreizungen klagten. Die Schüler wurden daraufhin in die angrenzende Turnhalle gebracht. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzten Betroffenen. Die Feuerwehr prüfte die Toilette, lüftete und gab das Gebäude wieder frei.

Pfefferspray Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Atemwegsreizung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis