1. Mai in Berlin: Mehr laues Lüftchen als Revolution

Wegen Inflation, Ukraine-Krieg und der neuen schwarz-roten Regierung befürchteten viele massive Ausschreitungen. Letztlich blieb der Protest weitgehend friedlich.

Die Hauptstadt hat sich vorbereitet. Auf Randale, Steinewerfer, Plünderungen. In der Skalitzer Straße unweit vom U-Bahnhof Kottbusser Tor verbarrikadiert die Berliner Sparkasse eine ihrer zahlreichen Filialen. Am späten Nachmittag steht eine rund zehn Meter lange Schlange vor dem Geldautomaten; er ist außen angebracht, hier lässt sich noch an Bares kommen. Ein paar Häuser weiter sammeln sich dutzende junger Menschen mit Flaschen in der Hand, eine der letzten Möglichkeiten, ein Wegbier zur "Revolutionären 1.- Mai-Demo" mitzunehmen.

Zum U-Bahnhof Boddinstraße, dem Startpunkt der Demo, kommen um kurz vor 18 Uhr Menschen unterschiedlichster politischer Strömungen. Viele verorten sich weit links der politischen Mitte; in der Menge sind Ökolinke, Spartakisten, Feministinnen und Palästinensergruppen zu sehen. Ausgestattet mit Bannern und zahllosen Flaggen. Vom Rednerwagen rufen die Organisatoren altbekannte Slogans in die Menge, beschwören die internationale Solidarität und deklamieren ihre Feindbilder: "Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und wer war mit dabei? Die grüne Partei". Offenbar sind den Rednern sogar SPD und Grüne mittlerweile zu rechts geworden. Doch der revolutionäre Funke will auf die meisten Demonstrantinnen und Demonstranten nicht so recht überspringen. Zu sonnig und lauschig die Temperaturen, zu süffig das Bier.

1. Mai in Berlin: Propalästinensische Gruppen skandieren antisemitische Parolen

Auf der Strecke über die Hermannstraße legen antikolonialistische Gruppierungen Tanzeinlagen hin, friedlich tragen die allermeisten ihren Protest aus. Aber auch wüste Ausfälle sind Teil des Demonstrationszuges. Propalästinensische Gruppierungen grölen antisemitische Parolen durch die Straßen. Die Berliner Polizei filmt die Vorgänge, der Staatsschutz ermittelt gegen die Täterinnen und Täter. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konträre Positionen beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Sprechen die einen vom "Nato-Terror", der Russland erst in diesen Krieg getrieben hätte, halten andere ein Banner hoch mit dem Aufdruck: "No peace under russian occupation"("Kein Friede unter russischer Besatzung").

Auch pro-ukrainische Banner waren auf der "Revolutionären 1. Mai-Demo" zu finden. Foto: Jonas Klimm

Ein besonderes Augenmerk der Berliner Polizei gilt dem Bereich um das Kottbuser Tor. Hier eröffnete im Februar eine neue Polizeiwache; es werden deshalb heftige Ausschreitungen befürchtet. Die Beamten schirmen den Bereich mit mobilen Absperrgittern großräumig ab. Wer den Demonstrationszug verlässt, hat keine Chance, sich wieder anzuschließen. Eine "Einkesselung" habe die Polizei betrieben, wird später der Vorwurf der Demonstranten lauten. Es kommt zu Rangeleien zwischen Teilnehmern und Polizisten, vereinzelt explodieren Böller. Doch die Situation eskaliert nicht. Gegen Mitternacht zieht die Polizei eine vorläufige Bilanz: Neun Demonstranten wurden festgenommen, ein Polizist wurde verletzt. Von der Berliner Polizei heißt es zu diesem Zeitpunkt, es deute sich an, dass "es seit 1987 der friedlichste Mai war". Damals war es zu besonders heftigen Ausschreitungen gekommen.

Dass der Demonstrationszug mit rund 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern letztlich nicht in übermäßige Gewalt ausufert, könnte auch mit dem vorzeitigen Ende des Protestes zusammenhängen. Die Veranstalter beenden die Demo von sichh aus und begründen den abrupten Abschluss mit der Polizeipräsenz. So verteilen sich vom Kottbusser Tor schließlich die Menschen in alle Richtungen. Um kurz vor 22 Uhr ist weitgehende Ruhe eingekehrt. Ausgenommen die friedlichen Feiern, die nun die Kreuzberger Straßen beherrschen.