11.01.2024

Eine Waffe namens Angst: Wie Taiwan mit den Drohungen Chinas umgeht

Mit regelmäßigen Militärübungen lässt China in Richtung Taiwan die Muskeln spielen, wie hier beim Manöver "Frieden und Freundschaft 2023" in der südchinesischen Provinz Guangdong.

Am Samstag werden in Taiwan Präsident und Parlament gewählt. Dort bereiten Zivilschutzorganisationen die Menschen gerade auf einen möglichen Krieg gegen China vor.

Die Angst habe sie lange Zeit gelähmt, sagt Chou Hsi-Chien. Die Kampfflugzeuge in der Luft, die Drohungen des kommunistischen Machthabers Xi Jinping, die vom Festland China zur Insel Taiwan rüberhallen. Viele lebten hier ihren Alltag, erzählt die junge Frau, sorgten sich wegen niedriger Löhne, hoher Wohnungspreise und so etwas. Doch das viel größere Problem sei: Es könnte ein Krieg ausbrechen.

An diesem Tag sitzt Chou Hsi-Chien in einem Büro im Herzen Taipehs, der Hauptstadt Taiwans. Die Zivilschutzorganisation Kuma Academy lehrt sie hier das Überleben. 40, vielleicht 50 Menschen schauen nach vorne, zu dem Mann, auf dessen T-Shirt „Defeat our Island“ steht – verteidigt unsere Insel. Er hält gerade eine blaue Binde in die Luft, formt daraus eine Schlinge und lässt seinen Arm hindurchgleiten. Er zieht sie zu, die Schlagader in seinem Arm verengt sich. Sollte ein Freund, Familienmitglied oder Chou selbst an Arm oder Bein verletzt werden, würde sie so die Blutung stoppen können.

