Woher die Energie beschaffen? KI-Unternehmen gehen unübliche Wege

Der Kontrollraum von Three Mile Island in Middletown, Pennsylvania, erinnert nicht gerade an das moderne Silicon Valley. Die Geräte in dem Kernkraftwerk bestehen aus Plastikhebeln und farbigen Knöpfen, die groß wie Kinderspielzeug sind, sowie aus Festnetztelefonen mit Drucktasten und monochromen Monitoren. Doch solche Vintage-Anlagen sind heute bei Technologieunternehmen, die enorme Mengen an Strom benötigen, um ihre Zukunftsträume zu verwirklichen, heiß begehrt.