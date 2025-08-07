Icon Menü
Technologieunternehmen setzen auf alte Kernkraftwerke zur Deckung des Energiebedarfs

Washington Post

Woher die Energie beschaffen? KI-Unternehmen gehen unübliche Wege

Tech-Unternehmen in den USA suchen nach alten Kernkraftwerken, um die Energieversorgung für ihre KI-Initiativen zu sichern. Verbraucher befürchten negative Auswirkungen.
Von Evan Halper
    • |
    • |
    • |
    Die Kühltürme von Three Mile Island, das in Crane Clean Energy Center umbenannt wird, sind letztes Jahr von Middletown, Pennsylvania, aus über den Susquehanna River zu sehen.
    Die Kühltürme von Three Mile Island, das in Crane Clean Energy Center umbenannt wird, sind letztes Jahr von Middletown, Pennsylvania, aus über den Susquehanna River zu sehen. Foto:  Wesley Lapointe, The Washington Post

    Der Kontrollraum von Three Mile Island in Middletown, Pennsylvania, erinnert nicht gerade an das moderne Silicon Valley. Die Geräte in dem Kernkraftwerk bestehen aus Plastikhebeln und farbigen Knöpfen, die groß wie Kinderspielzeug sind, sowie aus Festnetztelefonen mit Drucktasten und monochromen Monitoren. Doch solche Vintage-Anlagen sind heute bei Technologieunternehmen, die enorme Mengen an Strom benötigen, um ihre Zukunftsträume zu verwirklichen, heiß begehrt.

    Weitere Fragen(KI generiert)

    Wie viel Energie verbrauchen KI-Rechenzentren weltweit? Icon Pfeilspitze nach unten

    Experten schätzen, dass Rechenzentren derzeit 4-5 % des globalen Energieverbrauchs ausmachen und dieser Anteil aufgrund des KI-Booms weiter steigen könnte, sagte ein Bericht vom 11. Februar 2025. Mehr erfahren

    Warum warnen Forscher vor dem Energieverbrauch von KI? Icon Pfeilspitze nach unten

    Forscher warnen vor dem stark steigenden Verbrauch von KI-Rechenzentren, da diese enorm energieintensiv sind und die Nachfrage weiter wächst, so der Bericht vom 23. Oktober 2023. Mehr erfahren

    Was ist der "Green-Tech-Hub" in Memmingen? Icon Pfeilspitze nach unten

    Vier Allgäuer Unternehmen planen, einen "Green-Tech-Hub" am Allgäu Airport zu eröffnen, um Nachhaltigkeit und Digitalisierung ab 2025 zu fördern, laut eines Berichts vom 24. Oktober 2024. Mehr erfahren

    Welche Kritik gibt es an der Nutzung von Atomenergie für KI? Icon Pfeilspitze nach unten

    Kritiker bemängeln, dass der steigende Energiebedarf der KI durch Atomkraftwerke die Stromkosten erhöhen könnte und die Nutzung fossiler Brennstoffe verlängert, sagte ein Bericht vom 17. Juli 2025. Mehr erfahren

    Was plant Großbritannien, um Energieversorgung und Emissionen zu verbessern? Icon Pfeilspitze nach unten

    Die britische Labour-Partei plant den Bau eines neuen Kernreaktors, um die Energieversorgung zu sichern und den CO2-Ausstoß zu senken, wie ein Bericht vom 12. Juni 2025 berichtet. Mehr erfahren

    Feedback zu dieser KI-Funktion

