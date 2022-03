Terror

21.03.2022

Ihr Sohn starb bei einem Attentat: Latifas langer Kampf für Frieden

„Nicht die Republik muss euch etwas geben. Ihr seid die Republik!“: Latifa Ibn Ziaten bei einem Vortrag in einer Schule.

Plus Vor zehn Jahren tötete ein Islamist in Südfrankreich mehrere Menschen. Um Taten wie diese künftig zu verhindern, wirbt die Mutter eines der Opfer seitdem in Schulen für Toleranz.

Von Birgit Holzer

Die kleine Frau mit dem runden Gesicht, den blitzenden, schwarzen Augen und dem Kopftuch spricht langsam und eindringlich. Ihre Worte wählt sie sorgfältig. „Ich heiße Latifa, ich bin in Marokko geboren. Meine Konfession: Ich bin Muslimin. Meine Nationalität: Ich bin französische Staatsbürgerin, lebe seit mehr als 40 Jahren in Frankreich. Und es geht mir sehr gut damit.“

