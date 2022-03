Terror in Italien

Rote Brigaden: Wie Giorgio Bazzega den Mord an seinem Vater "rächte"

Plus 1976 tötete die Terror-Organisation Rote Brigaden den Polizisten Sergio Bazzega. Der Sohn sann auf Rache. Dann traf er zwei Terroristen – und alles änderte sich.

Die Luft ist frisch, die hohen Eichen sind noch kahl. Giorgio Bazzega muss die Augen zukneifen, so stark scheint die Sonne an diesem Morgen. Im Hintergrund liegen noch ein paar Flecken Schnee in der Hügellandschaft von Canossa. Ja, es ist die Gegend, in der Heinrich IV. seinen Bußgang zu Papst Gregor VII. antrat. Es ist aber auch die Gegend, rund 40 Kilometer südlich von Reggio Emilia, in der die wohl weltweit besten Gnocchi al Ragù kredenzt werden, was man anlässlich eines Besuches bei Giorgio Bazzega unbedingt erwähnen sollte. Lebensenergie, von der Bazzega eine Menge versprüht, hat auch mit Magenfreuden zu tun.

