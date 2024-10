«Reichsbürger»-Prozess wird fortgesetzt - Videos im Fokus

Nach einer einwöchigen Pause sollen im Terrorprozess um die mutmaßlichen «Reichsbürger» um Heinrich XIII. Prinz Reuß am Dienstag (Prozessbeginn 9.30 Uhr) Videos zum Angeklagten Maximilian Eder im Mittelpunkt stehen. Zum Inhalt der Videos äußerte sich das Oberlandesgericht Frankfurt vorab nicht.

Eder ist ehemaliger Soldat und hatte sich bereits zu den Vorwürfen über mehrere Prozesstage hinweg geäußert. Zudem ist eine weitere Befragung der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann für einen der kommenden Prozesstage geplant.

Die Bundesanwaltschaft legt den insgesamt neun in Frankfurt Angeklagten zur Last, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Ziel der Vereinigung sei es gewesen, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. Den Vorwürfen zufolge soll die Vereinigung ab August 2021 einen Umsturz geplant und konkret vorbereitet haben.