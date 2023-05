Drohnen-Abwehrsystem THOR: Das ist die neue Geheimwaffe der USA

Die USA haben ein Drohnen-Abwehrsystem entwickelt. THOR soll nun einsatzbereit sein. Doch wie funktioniert das System?

Welch große Rolle Drohnen in der modernen Kriegsführung spielen, wurde zuletzt im Zuge des Krieges in der Ukraine deutlich. Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen auf die Flugobjekte, die einige militärische Vorteile mitbringen. Auch den USA ist längst der Nutzen von Drohnen bekannt. Die US Army nutzt hochtechnologisierte Drohnen schon seit vielen Jahren. Nun hat die US-Luftwaffe außerdem ein System geschaffen, welches zur Abwehr von Drohnen dienen soll.

Abwehrsystem der USA: THOR soll Schwärme von Drohnen ausschalten können

Die USA begannen bereits vor einigen Jahren mit der Entwicklung von THOR. Der Begriff steht für "Tactical High Power Microwave Operational Responder". Dabei handelt es sich um ein Abwehrsystem, mit dem im Frühjahr 2019 die ersten Tests durchgeführt wurden. Laut dem US-Nachrichtenmagazin Task & Purpose soll das System nun bereit für den Ernstfall sein.

Das Drohnen-Abwehrsystem kann per Knopfdruck aktiviert werden. Dann sendet THOR Mikrowellen aus, welche die Elektronik von Drohnen stört. Die Folge: Die Drohnen stürzen unkontrolliert ab, bevor sie ihr Ziel erreichen können. Die Mikrowellen werden zu diesem Zweck trichterförmig ausgesendet, um alle Drohnen im Umkreis von 360 Grad unschädlich machen zu können. "Es funktioniert in etwa wie eine Taschenlampe", zitiert Task & Purpose die Projektleiterin Amber Anderson.

Die Kosten für die Entwicklung des Abwehrsystems sollen bei rund 15 Millionen US-Dollar gelegen haben. Die Entwicklung ist im Schnelldurchlauf durchgeführt worden, wenn man sie mit der von anderen Waffensystemen vergleicht.

Drohnen-Abwehrsystem: THOR soll Militärbasen und wichtige Infrastruktur schützen

Die Idee hinter dem System ist es, dass THOR Militärbasen und wichtige Infrastruktur vor Angriffen durch Drohnen schützen kann. Es kann simpel eingesetzt werden, da es sich um eine Vorrichtung handelt, welche auf einem Container montiert ist. Die Vorrichtung ähnelt einer Satellitenschüssel. THOR soll leicht durch Flugzeuge transportiert werden können. Außerdem kann das Drohnen-Abwehrsystem in rund drei Stunden aufgebaut werden.

Die USA scheinen mit der Entwicklung von THOR derart zufrieden zu sein, dass bereits an einer Weiterentwicklung gearbeitet werden soll. Noch im Jahr 2023 soll ein Prototyp des Gegenelektronik-Waffensystems "Mjolnir" fertiggestellt werden. Dieses System soll noch zuverlässiger und leistungsfähiger sein.