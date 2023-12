Ticketsteuer auf Flüge soll steigen: Was bedeutet das für Fluggäste?

Fluggäste werden 2024 die Auswirkungen der Haushaltskrise zu spüren bekommen. Denn die Bundesregierung will die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Was das bedeutet.

Die Auswirkungen der Haushaltskrise werden sich schon bald bemerkbar machen. Unter anderem Fluggäste müssen dann wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Denn die Bundesregierung will die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung am Dienstag mit Blick auf die Einigung zum Bundeshaushalt 2024 mit.

Bislang bringt die 2011 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung zur Etatsanierung eingeführte Ticketsteuer Einnahmen von etwa einer Milliarde Euro im Jahr ein. Die nach Flugstrecke gestaffelten Aufschläge müssen von den Fluggesellschaften bezahlt werden. Sie können diese aber an die Passagiere weitergeben.

Ticketsteuer auf Flüge: Wie hoch ist sie aktuell?

Derzeit ist die Ticketsteuer in drei Distanzklassen aufgeteilt. Dabei ist die Grundlage der Berechnung die Flugstrecke zwischen Deutschlands größtem Verkehrsflughafen in Frankfurt am Main und dem größten Verkehrsflughafen des jeweiligen Ziellandes. Demnach lag die Steuer in diesem Jahr zwischen 12,73 und 58,06 Euro.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wie stark steigt Ticketsteuer auf Flüge?

Wie der Sprecher der Bundesregierung mitteilte, wird die Ticketsteuer jährlich so angepasst, dass sie zusätzliche Einnahmen in Höhe der Privilegierung bei der Energiebesteuerung von Kerosin im nationalen Luftverkehr generiert. "Dies würde ab 2024 zu Mehreinnahmen von bis zu 580 Millionen Euro jährlich führen."

Wie stark genau die Ticketsteuer im kommenden Jahr erhöht wird, ist noch unklar. Da die Bundesregierung hohe Mehreinnahmen dadurch generieren will, könnte die Erhöhung deutlich ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die Fluggesellschaften die zusätzlichen Kosten auf die Ticketpreise umlegen.

Wer muss Ticketsteuer auf Flüge bezahlen?

Fluggesellschaften müssen die Ticketsteuer für alle Passagiere bezahlen. Lediglich Kinder unter drei Jahren ohne eigenen Sitzplatz sind davon ausgenommen. Auch für Fluggäste, die in Deutschland nur umsteigen, muss die Abgabe bislang nicht bezahlt werden.