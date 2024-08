Polizei rettet entführte Katzenbabys

Die Polizei hat vier entführte Katzenbabys gerettet. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 20-Jähriger im Auftrag des Katzenhalters die Tiere zu einem Veterinär gebracht, anschließend jedoch aus bislang unbekannten Gründen nur die Mutter zurückgegeben und die Katzenjungen behalten, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Vergangene Woche rückte die Polizei bei dem Mann in Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) an und nahm die kleinen Katzen mit. Die sechs Wochen alten Tiere waren mehrere Tage von ihrer Mutter getrennt gewesen und wurden wegen ihres schlechten Gesundheitszustands in eine Tierklinik gebracht. Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts der Unterschlagung und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.