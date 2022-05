Tödliche Stiche auf Jahrmarkt: Eskaliert die Gewalt zwischen den Clans?

Plus Ein Streit mit Messer und Pistole eskalierte. Der Bruder des Opfers war bereits 2018 ermordet worden. Vor der Beerdigung wächst die Furcht vor Racheakten.

Nach einer erneuten tödlichen Auseinandersetzung im Berliner Clan-Milieu befinden sich die Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft. Kenner der Szene befürchten Racheakte aus dem Umfeld des am Samstag erstochenen Mohamed R.. Dessen Bruder Nidal R. war bereits 2018 erschossen worden. Vieles spricht dafür, dass beide Taten direkt miteinander zu tun haben.