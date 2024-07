Psychisch Kranker soll Vater getötet haben

Ein wohl psychisch kranker Mann soll im unterfränkischen Elsenfeld seinen Vater getötet haben. Der 40-Jährige rief am Samstag selbst die Polizei und wartete am Tatort auf die Beamten. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des 68 Jahre alten Opfers feststellen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft waren die Hintergründe der Attacke zunächst unklar. Eine mögliche Tatwaffe, ein scharfer Gegenstand, sei gesichert worden. Der Verdächtige, gegen den wegen Totschlags ermittelt wird, kam in eine Psychiatrie. Vater und Sohn wohnten im selben Haus unweit der Landesgrenze zu Hessen.

