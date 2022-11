"Große Mitteilung" – gibt Trump seine Kandidatur für 2024 bekannt?

Tritt Donald Trump noch einmal zur Präsidentschaftswahl in den USA an, oder nicht? Am 15. November könnte die Frage beantwortet werden.

In den USA dreht sich aus politischer Sicht derzeit alles um die Midterms. Es handelt sich dabei um Zwischenwahlen im Senat und im Repräsentantenhaus, die immer nach der Hälfte der Amtszeit eines US-Präsidenten, abgehalten werden. Joe Biden ist nun also zwei Jahre im Amt, was Ex-Präsident Donald Trump so gar nicht schmeckt. Der 76-Jährige verbreitet weiterhin seine falsche Behauptung von einer gestohlenen Wahl. Offen ließ er bislang, ob er im Jahr 2024 noch einmal zur Präsidentschaftswahl in den USA antreten will. Nun verdichten sich die Hinweise.

Trump News: "Große Mitteilung" Mitte November

Im Rahmen der Midterms, bei denen Trump zahlreiche Kandidaten der Republikaner unterstützt, kokettierte der ehemalige Präsident immer wieder damit, dass er 2024 erneut bei der Präsidentschaftswahl antreten würde. Ausgesprochen hat er es aber nie. Nun könnte es aber bald so weit sein, denn Trump hat eine "große Mitteilung" angekündigt.

"Ich werde am Dienstag, dem 15. November, in Mar-a-Lago eine sehr große Mitteilung machen", erklärte Trump am Montag in Vandalia, Ohio. Die Menschenmenge jubelte bei dem abschließenden Wahlkampftermin für die Zwischenwahlen. Doch warum wartet Trump noch eine Woche?

Trump 2024: Tritt Trump 2024 erneut zur US-Wahl an?

"Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt", begründete Trump die Wartezeit von einer Woche. Er wolle nicht von der Bedeutung der Midterms ablenken. In Ohio unterstützte Trump auf der Bühne den Wahlkampf des republikanischen Senatskandidaten JD Vance.

Offenbar haben Personen aus Trumps Umfeld und Vertreterinnen und Vertreter der Republikaner darum gebeten, mit der Verkündung bis nach den Midterms zu warten. Hintergrund dürfte sein, dass die Wahlkampagne erst nach den Wahlen anlaufen solle, um zu verhindern, dass die Zwischenwahlen zu einer Art Referendum über Trump verkommen. Außerdem dürfte Trump selbst daran gelegen sein, mit seiner Entscheidung zu warten. Sollten die Republikaner bei den Midterms schlechter abschneiden als erwartet, könnte er dafür verantwortlich gemacht werden, wenn er sich bereits als Präsidentschaftskandidat geoutet hätte.

US-Wahl 2024: Kandidatur von Trump ist wahrscheinlich

In den letzten Wochen hatte Trump immer deutlichere Andeutungen auf eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gemacht. Einmal sagte er, dass es "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" sei, dass er noch einmal für das höchste Staatsamt antreten wolle.

Schon seit einigen Wochen treibt Trump seine privaten Pläne voran und scheint alles vorzubereiten, für einen langen Wahlkampf. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania hatte er zuletzt verkündet, dass seine Anhängerinnen und Anhänger in einem "sehr, sehr, sehr kurzen Zeitraum so glücklich" sein würden. "Ihr werdet überrascht sein, wie bald. Aber zuerst müssen wir einen historischen Sieg für (die) Republikaner am 8. November holen", sagte Trump.

Am 15. November 2022 könnte es nun so weit sein. Für seinen Auftritt wählte Trump sein Anwesen in Mar-a-Lago, Florida, welches jüngst in die Schlagzeilen geraten war. Hier soll der Ex-Präsident streng vertrauliche Dokumente aufbewahrt haben.