Donald Trump droht Ron DeSantis mit unangenehmen Enthüllungen

Floridas Gouverneur Ron DeSantis wird in den USA als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Davon hält Ex-Präsident Donald Trump offensichtlich nicht viel. Er sprach eine Drohung aus.

"Ich weiß mehr über ihn als jeder andere – mit Ausnahme vielleicht seiner Frau", warnte Ex-Präsident Donald Trump Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Dienstag. Der 76-Jährige hat DeSantis mit unangenehmen Enthüllungen gedroht, wenn dieser 2024 als Präsidentschaftskandidat antritt. Trump könne über ihn "Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind", sagte der Ex-Präsident am Dienstag Fox News Digital.

Tritt Donald Trump zur Präsidentschaftswahl 2024 an?

Im Rahmen der Midterms, bei denen Trump zahlreiche Kandidaten der Republikaner unterstützt, kokettierte der ehemalige Präsident immer wieder damit, dass er 2024 erneut bei der Präsidentschaftswahl antreten würde. Ausgesprochen hat er es aber nie. Nun könnte es aber bald so weit sein, denn Trump hat eine "große Mitteilung" angekündigt. "Ich werde am Dienstag, dem 15. November, in Mar-a-Lago eine sehr große Mitteilung machen", erklärte Trump am Montag in Vandalia, Ohio. Es ist davon auszugehen, dass er seine schon seit langem angedeutete Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen will.

Trump ist nach wie vor populär unter Wählern der Republikaner. Und die wenigen republikanischen Politiker, die mit ihm nach seinen Lügen über Betrug bei der Präsidentschaftswahl brachen, wurden von der Partei geächtet. Doch weil der 76-Jährige im Land insgesamt umstritten ist, wird mehreren Republikanern wie DeSantis oder seinem Ex-Vizepräsidenten Mike Pence zugetraut, ihn mit einer eigenen Kandidatur herauszufordern.

US-Präsidentschaft: DeSantis gilt als starker Rivale von Trump

Der 44-jährige DeSantis, der sich ebenfalls als Rechter positioniert, gilt als besonders starker Rivale. "Wenn er antritt, könnte das für ihn sehr schmerzhaft ausgehen", sagte Trump über den Gouverneur von Florida. "Ich denke, er würde einen Fehler machen. Ich denke nicht, dass es gut für die Partei wäre."

DeSantis hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Florida am Dienstag Prognosen zufolge wie erwartet gewonnen. Der 44-Jährige setzte sich bei der Abstimmung in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat im Südosten des Landes nach Vorhersagen der TV-Sender CNN, Fox News und NBC gegen seinen demokratischen Kontrahenten Charlie Crist durch. Der 44-Jährige, der 2018 mit knappem Vorsprung zum Gouverneur gewählt worden war, hatte im Umfragen immer deutlich vor Crist gelegen.