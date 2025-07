„Wie ein Blitzkrieg“: Das steckt hinter Donald Trumps rasantem Kurs der zweiten Amtszeit

Stephen Miller, der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, wusste: Die Nutzung von Kriegszeitbefugnissen würde vor Gericht landen. Genau deshalb überzeugte er Präsident Trump, die umstrittene Proklamation am späten Freitagabend zu unterschreiben – wie Insider aus Regierungskreisen berichten. Alles in der Hoffnung, Abschiebungen in die Wege zu leiten, noch bevor Richter reagieren konnten. Diese Taktik folgte einem Grundsatz, den Miller seinen Kollegen im Weißen Haus immer wieder einschärfte: „Das wichtigste Gut in der Exekutive ist Zeit.“ Eine Maxime, die für den gesamten Regierungsstil der frühen Trump-Jahre steht.