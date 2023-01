Präsidentschaftswahlen 2023 in Tschechien: Termine, Kandidaten, Umfragewerte

In Tschechien stehen im Januar 2023 Präsidentenwahlen an. Wer steht zur Wahl, wie sind die Chancen des umstrittenen Ex-Premierministers Babiš, und wann gibt es ein Ergebnis?

Im Januar 2023 wählt Tschechien ein neues Staatsoberhaupt. Dabei geht es um die Frage: Wer wird den amtierenden Präsidenten Miloš Zeman in der Prager Burger ablösen? Ein Überblick, welche Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl aufgestellt sind, wie es um aktuelle Umfragewerte steht und wie die Präsidentschaftswahl 2023 in Tschechien abläuft.

Wann sind die Präsidentschaftswahlen in Tschechien?

Tschechische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen am Freitag, 13. Januar, und Samstag, 14. Januar, einen neuen Präsidenten oder Präsidentin. Dabei handelt es sich um die erste Runde. Gibt es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, kommt es zur Stichwahl. Diese soll am 27. und 28. Januar stattfinden. Die beiden Bewerber oder Bewerberinnen, die in der ersten Runde die meisten Stimmen bekommen haben, treten erneut an.

Wer sind die Kandidaten für die Wahlen 2023 in Tschechien?

Neun Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Präsidentschaftswahlen zugelassen. Darunter sind acht Männer und eine Frau. Das hat das tschechische Innenministerium im November 2022 bekannt gegeben. 21 Bewerberinnen und Bewerber gab es insgesamt. Viele eingegangene Bewerbungen haben die Kriterien allerdings nicht erfüllt: Es fehlten unter anderem Unterschriften, die für die Zulassung notwendig sind. Einige Bewerberinnen und Bewerber, die deshalb abgelehnt wurden, wollen daher vor Gericht gehen oder sind es bereits sogar. Der frühere Fernsehsportmoderator Karel Diviš setzte sich erfolgreich durch und kandidiert nun.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Andrej Babiš (ehemaliger Premierminister, Oppositionsführer )

(ehemaliger Premierminister, ) Petr Pavel (ehemaliger Nato-General)

(ehemaliger Nato-General) Danuše Nerudová (ehemalige Hochschulrektorin)

Karel Diviš (IT-Unternehmer, ehemaliger Fernsehsportmoderator)

(IT-Unternehmer, ehemaliger Fernsehsportmoderator) Pavel Fischer (Diplomat)

(Diplomat) Marek Hilšer (Arzt und Hochschullehrer)

Josef Středula (Vorsitzender Gewerkschaftsdachverband)

Jaroslav Bašta (Abgeordneter Rechtsaußenpartei)

(Abgeordneter Rechtsaußenpartei) Tomáš Zima (ehemaliger Rektor Prager Karlsuniversität)

Wie sehen die Umfragewerte zu den Präsidentschaftswahlen 2023 aus?

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM für CNN Prima News ergab am Sonntag, 8. Januar, dass Andrej Babiš mit 27,9 Prozent die erste Runde der Wahlen gewinnen würde. Knapp hinter ihm folgen Petr Pavel mit 26,7 Prozent und Danuše Nerudová mit 24,4 Prozent.

Wer ist Andrej Babiš?

Andrej Babiš wird bei der Präsidentenwahl als Favorit gehandelt. Der ehemalige Premierminister und Milliardär von der ANO-Bewegung stand erst kurz vor den Wahlen 2023 vor Gericht. Ihm wurde Betrug in Zusammenhang mit EU-Subventionen vorgeworfen. Als Großunternehmer soll er sich etwa zwei Millionen Euro erschlichen haben. Der Prozess trug den Namen „Storchennest“, weil ein gleichnamiges Ressort im Mittelpunkt der Verhandlung stand. Babiš sprach von einem „Politprozess“. Das Gericht entschied, dass sich Babiš nicht schuldig gemacht hatte und sprach ihn nur wenige Tage vor den Wahlen frei. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von umgerechnet etwa 410.000 Euro gefordert.

Schon 2019 forderten einige den Rücktritt des Ex-Ministerpräsidenten und jetzigen Präsidentschaftskandidaten Babiš. Der Vorwurf: Als Unternehmer und Politiker steht er im Interessenkonflikt. Foto: Petr David Josek, dpa/AP (Archivbild)

Wie oft wird in Tschechien gewählt?

In Tschechien wird alle fünf Jahre ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Bei den tschechischen Präsidentschaftswahlen handelt es sich seit 2013 um Direktwahlen. 2023 erfolgt demnach bereits die dritte direkte Präsidentschaftswahl. Zuvor wurde der Präsident durch das Abgeordnetenhaus und den Senat gewählt. Das tschechische Staatsoberhaupt darf einmal wiedergewählt werden. Der amtierende Präsident, Miloš Zeman, war bereits zwei Wahlperioden im Einsatz und kann deshalb 2023 nicht wiedergewählt werden. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Tschechien finden alle vier Jahre statt. Die letzte Wahl war 2021.

Welche Partei regiert in Tschechien aktuell?

Seit 2021 regiert in Tschechien eine liberalkonservative Fünf-Parteien-Koalition. Sie setzt sich aus einem bürger- und christdemokratischen Bündnis (SPOLU) und einem liberalen Bündnis, bestehend aus Piraten und Bürgermeisterpartei (STAN), zusammen. Petr Fiala (ODS) ist Ministerpräsident. Er löste Andrej Babiš (ANO) ab, der seit 2021 in der Opposition ist.