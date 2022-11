Türkei

vor 22 Min.

Ankara bestellt schwedischen Botschafter ein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson, Ministerpräsident von Schweden, bei einer Pressekonferenz. Die Türkei verwehrt Schweden den Beitritt in die Nato.

An die türkische Botschaft in Stockholm sind den türkischen Präsidenten Erdogan beleidigende Inhalte projiziert worden. Das türkische Außenministerium will deshalb mit dem schwedischen Botschafter sprechen.

