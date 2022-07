Baerbock fordert Athen und Istanbul auf, Streit zu beenden

Erdogan droht mit Gewalt gegen einen Nachbarn. Nun war Ministerin Annalena Baerbock in Istanbul. Die Lage: angespannt.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihrem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Freitag in Istanbul hat der Gastgeber alle diplomatische Freundlichkeit ablegt. Unter Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich die Türkei noch auf Deutschland verlassen können, sagte Cavusoglu. Heute sei das nicht mehr der Fall.

Cavusoglu beschwor die aus türkischer Sicht goldenen Zeiten mit Merkel im Zusammenhang mit dem türkisch-griechischen Dauerkrach. Die Nachbarn und Nato-Partner streiten seit Jahrzehnten über die Grenzziehung in der Ägäis und im Mittelmeer und auch um die geteilte EU-Insel Zypern. 2020 eskalierten der Streit wegen der Suche nach Erdgas in umstrittenen Meeresgebieten. Die EU konnte die Lage entschärfen; Merkel spielte dabei eine wichtige Rolle.

Baerbock forderte beide Regierungen auf, den Streit zu beenden

Aktuell wachsen die Spannungen aber wieder. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf dem Nachbarn im Juni vor, auf einigen Ägäis-Inseln widerrechtlich Soldaten zu stationieren und drohte mit Krieg. Zudem will die Türkei erneut ein Erkundungsschiff zur Erdgassuche in die See um Zypern schicken. Cavusoglu beschwerte sich nun: Merkel habe noch eine „ausgewogene“ Haltung eingenommen und zwischen Athen und Ankara vermittelt. Heute sei Deutschland dabei, Merkels Politik aufzugeben. Die „Propaganda“ aus Athen entfalte ihre Wirkung.

Baerbock forderte in Athen und in Istanbul beide Regierungen auf, den Streit zu beenden, um Kremlchef Wladimir Putin keine Chance zu geben, die Nato zu spalten. Sie ließ aber keinen Zweifel daran, dass Deutschland im Streit auf der Seite des EU-Partners Griechenland steht. „Griechische Inseln sind griechisches Territorium“, sagte sie in Athen. „Niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen.“ Baerbock und Cavusoglu lagen nun in fast allen Themen über Kreuz: der angekündigte türkische Eimarsch in Syrien – für Baerbock ein drohender Völkerrechtsbruch, für Cavusoglu die Abwehr einer Terror-Gefahr durch die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

