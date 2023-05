Termin, Kandidaten und Infos: So würde die Stichwahl in der Türkei ablaufen

Die Türkei hat gewählt, doch eine Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl fällt wohl erst in der Stichwahl. Hier erfahren Sie, wann diese steigt und wie sie abläuft.

Nach dem großen Wahltag in der Türkei muss sich das Land auf einen noch größeren einstellen. Die Präsidentschaftswahlen haben am Sonntag kein klares Ergebnis geliefert. Alle Kandidaten scheinen unter der Marke von 50 Prozent zu liegen. Bestätigt sich dieses Ergebnis, dann hat das zur Folge, dass eine Stichwahl darüber entscheidet, wer die Türkei in den nächsten fünf Jahren als Präsident regieren soll. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen über den Termin, den Ablauf und die Kandidaten der Stichwahl.

Türkei-Stichwahl 2023: Termin & Datum

Sollte es zu einer Stichwahl kommen, dann bleibt nicht viel Zeit für eine Fortsetzung des Wahlkampfes. Der Termin steht bereits fest: Die Stichwahl würde exakt zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang stattfinden.

Termin der Stichwahl in der Türkei : Sonntag, 28. Mai 2023

Türkei-Wahlen 2023: Welche Kandidaten treten bei der Stichwahl gegeneinander an?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erhielt bei den Türkei-Wahlen 2023 die meisten Stimmen. Nach aktuellen Hochrechnungen der Wahlkommission liegt er bei 49,35 Prozent. Für seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu stimmten demnach etwa 45 Prozent der Wahlberechtigten. 98 Prozent der Stimmen sollen ausgezählt worden sein. Dadurch ist klar, dass Erdogan in der Stichwahl gegen Kilicdaroglu antritt. Auf jeden Fall dann, wenn nicht doch noch das unwahrscheinliche Szenario eintritt, dass er die Marke von 50 Prozent knackt.

Türkei, Präsidentschaftswahl 2023: Ablauf und Regelung der Stichwahl

Bei der Stichwahl in der Türkei haben die Wahlberechtigten genau zwei Möglichkeiten. Entweder setzen sie ihr Kreuz neben den Namen Erdogan, oder neben den des Kandidaten Kilicdaroglu. Der Kandidat, der mehr Stimmen erhält, gewinnt die Präsidentschaftswahl und darf die Türkei in den nächsten fünf Jahren regieren. Eine Prozentzahl, die mindestens erreicht werden muss, gibt es nicht mehr.

Prognose zur Stichwahl in der Türkei: Wer ist Favorit?

Erdogan hat beim ersten Wahlgang mehr Stimmen erhalten, weswegen er auch als Favorit in die Stichwahl gehen dürfte. Ein Sieg ist dem amtierenden Präsidenten aber nicht sicher. Das liegt vor allem daran, dass ein dritter Kandidat beim ersten Wahlgang überraschend gut abgeschnitten hat.

Der türkische Präsiident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine in der Wahlnacht. Foto: Ali Unal, dpa

Sinan Ogan erhielt rund fünf Prozent der Stimmen. Er war früher Mitglied in der nationalistischen MHP, die den politischen Kurs von Erdogan unterstützt. Bei der Stichwahl könnte es darauf ankommen, welcher der Kandidaten die Stimmen erhält, die im ersten Durchgang an Ogan gingen. In den nächsten Tagen dürfte daher mit Spannung zu erwarten sein, ob Ogan eine Wahlempfehlung abgibt.

Lesen Sie dazu auch

Türkei-Stichwahl 2023: Was sagen die Kandidaten?

Nach den ersten Hochrechnungen bei den Türkei-Wahlen 2023 gaben sich beide Kandidaten mit Blick auf eine Stichwahl siegessicher. Erdogang hielt eine Rede auf dem Balkon der Parteizentrale seiner AKP in Ankara. "Obwohl die Ergebnisse noch nicht endgültig feststehen, liegen wir mit Abstand vorn", sagte der türkische Präsident. Er erklärte, dass er davon ausgehe, dass er über 50 Prozent kommen werde. Eine Stichwahl sei ihm aber ebenso willkommen.

Kemal Kilicdaroglu tritt in der Stichwahl gegen Erdogan an. Foto: Uncredited, dpa

Kilicdaroglu konterte, dass "Wahlen nicht auf dem Balkon gewonnen" werden können. "Wir werden diese Wahl in der zweiten Runde gewinnen. Der Wille in der Gesellschaft zur Veränderung ist höher als 50 Prozent. Wir werden unser Bestes tun, um in den nächsten 15 Tagen gemeinsam mit unserem Volk Recht, Gesetz und Gerechtigkeit für die Türkei zu schaffen", sagte er.