Kampf um Erdogans Nachfolge beginnt

Die Reihen fest geschlossen zu halten, war stets oberste Prioritäten der türkischen Führung um Präsident Recep Tayyip Erdogan. Doch nun werden Risse im Regime sichtbar. Peinliche Informationen werden an Opposition und Medien durchgestochen, ein Mitglied des engsten Kreises um Erdogan stänkert gegen das Lieblingsprojekt eines anderen: Der Konkurrenzkampf um Erdogans Nachfolge dringt an die Öffentlichkeit. Außenminister Hakan Fidan, Erdogans Sohn Bilal Erdogan und Erdogans Schwiegersohn Selcuk Bayraktar bringen sich gegeneinander in Stellung.

Erdogan-Besuch bei Trump setzt türkischen Erbfolgestreit in Gang

Anlass für die aktuellen Spannungen ist Erdogans kürzlicher Besuch bei Donald Trump in Washington. Der türkische Präsident erreichte im Weißen Haus weit weniger als erhofft, obwohl er Trump den Kauf von hunderten Boeing-Verkehrsflugzeugen versprach und als Geste an den US-Präsidenten die Zölle auf amerikanische Waren aufhob. Damit schade Erdogan türkischen Produzenten, schimpft die Opposition. Zudem wirkte Erdogan auf Fernsehbildern, als sei er körperlich in schlechterer Verfassung als der um acht Jahre ältere Trump.

Irgendjemand im „Palast“, wie die Führungsriege um den 71 Jahre alten Erdogan nach dessen protzigem Amtssitz in Ankara genannt wird, ließ eine Information, die das Präsidialamt lieber unter dem Deckel gehalten hätte, an Oppositionschef Özgür Özel durchsickern: Erdogan hatte zur Vorbereitung des USA-Besuchs heimlich Trumps Sohn Donald Junior in Istanbul empfangen. Özel machte das Treffen publik und brandmarkte es als Anbiederung an die Amerikaner.

Auf der Rückreise aus Washington beantwortete Erdogan wie gewohnt die zahmen Fragen handverlesener Journalisten im Flugzeug. Anschließend plauderte jemand aus der Runde eine peinliche Praxis aus: Die Reporter dürfen bei diesen Begegnungen nicht fragen, was sie wollen, sondern nur, was Erdogans Informationsamt ihnen genehmigt. Die regierungstreuen Berichterstatter mussten das bestätigen – eine Blamage für die Regierung, die trotz der Unterdrückung der Meinungsfreiheit den Eindruck von Demokratie erhalten will.

Türrkischer Machtkampf: Außenminister gegen Erdogan-Schiegersohn

Noch vernehmlicher wurde das Knirschen im Getriebe der Macht, als Außenminister Fidan ein Lieblingsprojekt von Erdogans Schwiegersohn Bayraktar öffentlich in Frage stellte. Bayraktar, der sich als Fabrikant von Kampfdrohnen einen Namen gemacht hat, wirbt für die Entwicklung eines eigenen türkischen Kampfjets, genannt Kaan. Das Flugzeug soll ein Symbol für die Unabhängigkeit und Stärke der türkischen Rüstungsindustrie werden. Doch Außenminister Fidan erinnerte die Kaan-Unterstützer öffentlich daran, dass für den Jet ein amerikanisches Triebwerk gebraucht werde. Dessen Lieferung sei wegen Widerstand im Kongress bis auf weiteres nicht zu erwarten.

Mit einer einzigen Bemerkung habe Fidan die Luft aus den Prahlereien der Präsidentenfamilie gelassen, sagt der Politologe Burhan Bilgehan Özpek von der Tobb-Universität in Ankara. Der Außenminister habe mit voller Absicht „die Mythen zerstört“, mit denen sich der Rivale Bayraktar umgebe, sagte Özpek im Podcast des Informationsdienstes Turkey Recap. Dies markiere den Startschuss im Kampf um die Erdogan-Nachfolge.

Das denkt auch Oppositionschef Özel. „In der AKP kämpft jeder gegen jeden“, sagte er auf einer Veranstaltung seiner Partei CHP. „Hakan Fidan geht auf den Schwiegersohn los und umgekehrt.“ Laut Medienberichten ist Präsidentensohn Bilal Erdogan der dritte Mitbewerber. Er soll rund ein Drittel aller Vorstandsmitglieder der AKP kontrollieren. Von einem „Dreier-Kampf“ um die Macht sprach auch ein Korrespondent des regierungsnahen Nachrichtensenders NTV während Erdogans Besuch in Washington – er wusste nicht, dass seine Worte aufgezeichnet wurden. Der Journalist wurde entlassen.

Experte sieht Ermüdung türkischen Machtsystems

Einige Zeit lang galt der zweite Präsidenten-Schwiegersohn, Berat Albayrak, als aussichtsreichster Kandidat. Er war Finanzminister, begleitete Erdogan früher auf vielen Auslandsreisen und war in Medien sehr präsent. Vor fünf Jahren wurde er jedoch von Erdogan entlassen und tritt seitdem nur noch selten öffentlich auf. Weil das politische System in der Türkei autokratisch und nicht demokratisch sei, würden viele Entwicklungen im Dunkeln bleiben, sagt Howard Eissenstat, Türkei-Experte von deer St-Lawrence-Universität in den USA. „Wir sind also auf die türkische Version der Kreml-Astrologie angewiesen – vielleicht können wir es Palast-Astrologie nennen.“

Die Tatsache, dass die internen Differenzen an die Öffentlichkeit geraten seien, zeigten wie weit verbreitet in AKP-Kreisen die Überlegungen über die Zeit nach Erdogan inzwischen seien, sagt der Experte. Er glaubt zwar nicht, dass sich Erdogan so leicht von der Macht verdrängen lässt: „Aber es gibt überall Zeichen der Regime-Ermüdung.“