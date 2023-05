"Nervenkrieg in der Türkei" – Pressestimmen zu den Türkei-Wahlen 2023

Die Türkei-Wahlen 2023 bringen zunächst offenbar keinen klaren Sieger hervor. In der Presse ist von einem Wahl-Krimi die Rede. Die Pressestimmen zur Türkei-Wahl 2023 im Überblick.

Die Türkei hat gewählt, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Die Präsidentschaftswahl am Sonntag brachte zunächst keinen klaren Sieger. Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt mit 49,5 Prozent der Stimmen vorn, sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mit knapp 45 Prozent dahinter. Bei diesem Ergebnis waren laut der Wahlkommission 95 Prozent der Stimmen im Inland ausgezählt. Und außerdem 37 Prozent der Stimmen aus dem Ausland.

Nach den Türkei-Wahlen 2023 deutet damit fast alles auf eine Stichwahl hin. Zu einer solchen kommt es, wenn keiner der Kandidaten auf mindestens 50 Prozent der Stimmen kommt. Die Presse ist sich einig, es handelt sich um einen echten Wahlkrimi. Die Pressestimmen aus Deutschland und der Türkei im Überblick.

Türkei Wahlen 2023: Pressestimmen heute in Deutschland

"Spiel auf Zeit. Bis in der Türkei ein amtliches Endergebnis vorliegt, könnte es Tage, nicht Stunden dauern. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Auszählung absichtlich zu bremsen." – Zeit

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Nach 20 Jahren an der Macht steht Erdogan vor einer Stichwahl. Etwa 95 Prozent der Wahlurnen sind ausgezählt - und weder der amtierende Präsident noch sein Herausforderer Kilicdaroglu haben die nötige Mehrheit für einen Sieg." – Süddeutsche Zeitung

"Stichwahl wahrscheinlich. Der Wahl-Krimi in der Türkei geht weiter. Erdogan muss um seine Macht zittern." – Bild

Lesen Sie dazu auch

"Nervenkrieg in der Türkei. Selbst die Staatsagentur Anadolu sieht Erdogan inzwischen unterhalb der 50-Prozent-Schwelle. Eine Stichwahl in der Türkei erscheint damit immer wahrscheinlicher." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Erdogan muss in die Stichwahl – jetzt kommt es auf den Königsmacher an. Erdogan hat bei der Präsidentschaftswahl besser abgeschnitten als erwartet. Doch um an der Macht zu bleiben, dürfte er in der zweiten Runde Schützenhilfe von einem Kontrahenten brauchen. Ogan hat bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag rund 5,2 Prozent der Stimmen geholt – und so mit dafür gesorgt, dass das Rennen am 28. Mai in eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu geht." – Spiegel

Pressestimmen zur Präsidentschaftswahl 2023 aus der Türkei

"Wieder eine Mehrheit in der Republik. Die Wahlergebnisse haben das parlamentarische Gleichgewicht nicht verändert. Die Mehrheit im Parlament hat erneut die Volksallianz, bestehend aus AK-Partei, MHP und Yeniden Refah-Parteien. Nach den inoffiziellen Ergebnissen wird die Volksallianz voraussichtlich 326 Abgeordnete stellen." – Hürriyet

"Präsident Erdogan sagt, er liege bei den Wahlen 'weit vorne', während die Türkei auf die endgültigen Ergebnisse wartet. Recep Tayyip Erdogan sagt, er habe rund 2,6 Millionen Stimmen mehr als sein nächster Konkurrent und sei zuversichtlich, dass sich sein Vorsprung vergrößern werde. Der türkische Präsident lobt die Wahlen als 'großes Fest der Demokratie' in Frieden und Ruhe. Sie zeigen die 'demokratische Reife' der Türkei." – Anadolu

"Präsident Erdoğan und AK-Partei gewinnen erneut türkische Wahlen. Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan laut inoffiziellen Ergebnissen einen weiteren Sieg errungen und damit seine zwei Jahrzehnte währende Siegesserie fortgesetzt." – Sabah