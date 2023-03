Türkei-Wahlen: Ist Erdogans Kandidatur ein Verfassungsbruch?

Sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen: Die Türkei wählt 2023. Alles über die Prognose und Umfragewerte, Wahltermin und die Kandidaten in der Übersicht.

2023 ist ein Wahljahr für die Türkei: Sowohl die Parlamentswahlen als auch die Präsidentschaftswahlen stehen an. Rund 85 Millionen Türkinnen und Türken sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Obwohl im Februar ein Erdbeben die Türkei erschütterte und über 50.000 Menschen dabei ums Leben kamen, hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dafür ausgesprochen, die Wahlen am geplanten Termin Mitte Mai stattfinden zu lassen. Zuvor gab es Spekulationen über die Verschiebung des Wahltermins.

Bei der Parlamentswahl 2023 werden die rund 600 Mitglieder der Großen Nationalversammlung, dem türkischen Parlament, bestimmt. Bei der Präsidentschaftswahl wird für die kommenden fünf Jahre ein Präsident aufgestellt. Der ist in der Türkei auch gleichzeitig Regierungschef. Seit 2014 ist das Recep Tayyip Erdogan (AKP). Zweimal wurde er bereits gewählt und auch bei diesen Wahlen tritt er erneut an.

Ein dritte Kandidatur ist jedoch nach Ansicht mehrerer Oppositionspartein verfassungswidrig. Deshalb haben sie nun Einspruch eingelegt. Ein Sprecher der AKP erklärte dagegen, dass der Kandidatur Erdogans rechtlich nichts im Weg stehe: Weil es 2018 eine Verfassungsänderung in der Türkei gab, zählen die vorherigen Amtseiten seiner Ansicht nach nicht.

Einen Überblick über alle aktuellen Informationen rund um die Wahlen in der Türkei 2023 finden Sie in diesem Artikel.

Wer sind die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2023?

Ende 2022 hat Recep Tayyip Erdogan seine letzte Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen angekündigt. Wer als Gegenkandidat antritt, steht seit Anfang März 2023 fest: Es ist Kemal Kilicdaroglu, Parteichef der CHP, die größte Oppositionspartei. Kilicdaroglu ist seit 2002 für die CHP im türkischen Parlament. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler begann seine Karriere in der Verwaltung. Die politische Karriere des 74-Jährigen begann erst vergleichsweise spät. Seit 13 Jahren steht er an der Spitze der Opposition in der Türkei.

Das aktuelle Bündnis aus den sechs Oppositionsparteien hat bereits vor einigen Monaten angekündigt, geschlossenen einen Gegenkandidaten stellen zu wollen. Darüber, wer es wird, gab es jedoch längere Zeit keine Einigung. Sogar ein Zusammenbruch des Bündnisses im Streit über diese Frage drohte sich an. Zur Debatte standen außerdem der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas (CHP), und der Istanbuler Bürermeister Ekrem Imanmoglu (ebenfalls CHP).

Ende März gab ein weiterer Kandidat seine Kandidatur bekannt: Muharrem Ince will gegen Erdogan und Kilicdaroglu antreten. Ince ist Populist und kandidiert als unabhängiger Präsidentschaftsbewerber. In aktuellen Umfragen erreicht er zwar keine zehn Prozent, dennoch könnte er für den Wahlausgang eine bedeutende Rolle spielen. Kommt kein Präsidentschaftsbewerber über 50 Prozent der Stimmen, wird es zwei Wochen nach der Wahl zu einer Stichwahl kommen.

Wann sind Wahlen in der Türkei 2023?

Die Wahlen in der Türkei finden am 14. Mai 2023 statt. Im Januar hat Präsident Erdogan angekündigt, die Wahlen in der Türkei auf dieses Datum vorzuziehen. Das einmal ursprünglich geplante Datum war der 18. Juni 2023. Damit die Wahlen verfrüht stattfinden dürfen, braucht es entweder 60 Prozent der Abgeordnetenstimmen im Parlament oder ein Dekret durch den Präsidenten. Aktuell verfügt Erdogan mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP und der ultranationalistischen MHP in der Regierung nur über eine einfache Mehrheit. Mitte März unterzeichnete Erdogan deshalb ein entsprechendes Dekret. Die Wahlbehörde hat den Termin offiziell bestätigt. Kommt es zu einer Stichwahl, so findet dieses am 28. Mai 2023 statt.

Als Begründung nannte der amtierende türkische Präsident, vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe keine Zeit verlieren zu wollen. Auch die Hauptpilgerzeit nach Mekka für Muslime und Prüfungszeiten in Universitäten führte er als Grund an. Doch schon vor dem Erdbeben im Februar kündigte Erdogan eine mögliche Vorverlegung der Wahlen an.

Bei einer Rede im Januar kam Erdogan auf die Wahlen vom 14. Mai 1950 in der Türkei zu sprechen: Damals besiegte erstmals eine konservative Partei die republikanische Partei. Dieses Ereignis solle sich wiederholen, erklärte der türkische Präsident in seiner Rede. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte er wenige Tage darauf, dass die Wahl am 14. Mai 2023 stattfinde.

Was ist die Prognose und wie sind die Umfragewerte für die Wahl 2023?

Laut Umfragewerten von ALF Arastirma vom 7. März 2023 kommt die AKP Anfang auf 31 Prozent der Stimmen und ist damit zum aktuellen Stand die zweitstärkste Partei. An erster Stelle liegt mit 31,8 Prozent die sozialdemokratische CHP, die größte Oppositionspartei. Die tendenziell linksgerichtete HDP liegt auf Platz drei mit 11,3 Prozent, die als nationalkonservativ geltende IYI-Partei folgt dahinter mit 8,9 Prozent. An fünfter Stelle liegt die MHP mit 6,5 Prozent.

Nachdem die AKP in den Vormonaten relativ stabil darstand, ist sie in aktuellen Umfragen wiederzurückgefallen. Die CHP ist zurzeit in mehreren Prognosen die stärkste Kraft. Bei den Parlamentswahlen 2018 hatte die AKP einen Stimmenanteil von 42,6 Prozent.

Auf die Frage, für welchen der beiden Kandidaten – Erdogan oder Kilicdaroglu – Wählerinnen und Wähler Anfang März 2023 direkt stimmen würden, ermittelte ALF Arastirma folgende Werte:

Recep Tayyip Erdogan (AKP): 44,9 Prozent

(AKP): 44,9 Prozent Kemal Kilicdaroglu (CHP): 55,1 Prozent

Wie lange darf man in der Türkei Präsident sein?

Eine Amtsperiode dauert fünf Jahre in der Türkei. Eine Wiederwahl ist laut Verfassung nur einmal möglich. Das bedeutet theoretisch, dass Erdogan nach zwei Amtsperioden nicht noch einmal zur Wiederwahl antreten dürfte. So argumentiert die türkische Opposition. Die Regierung argumentiert mit der Verfassungsänderung von 2018 dagegen: Erdogan wurde 2018 als erster Präsident im neu etablierten Präsidialsystem gewählt. Die erste Amtsperiode zähle deshalb nicht. Das neue Präsidialsystem löste 2018 das parlamentarische System der Türkei per Volksabstimmung ab. Es ging mit mehr Befugnissen für den Präsidenten einher.

Welche Parteien gibt es in der Türkei?

Hier ist ein Überblick über die größten Parteien in der Regierung und Opposition im aktuellen türkischen Parlament:

AKP: Die AKP bezeichnet sich selbst als "konservativ-demokratische Volkspartei". Sie ist seit 2002 Regierungspartei.

CHP ( Republikanische Volkspartei ): Die CHP ist Mitte-links einzuordnen. Sie ist seit 2002 in der Opposition.

): Die CHP ist Mitte-links einzuordnen. Sie ist seit 2002 in der Opposition. MHP (Partei der Nationalistischen Bewegung): Sie gilt als ultranationalistisch und rechtsextrem.

HDP (Demokratische Partei der Völker): Die HDP gibt es erst seit 2012. Sie ist eher linksgerichtet, setzt sich vor allem für Minderheitenrechte ein.

(Demokratische Partei der Völker): Die gibt es erst seit 2012. Sie ist eher linksgerichtet, setzt sich vor allem für Minderheitenrechte ein. IYI-/IP-Partei: IYI-Partei bedeutet wörtlich "Gute Partei" – sie ist nationalkonservativ einzustufen.