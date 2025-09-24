Friedrich Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte: Die Analyse zur Generaldebatte

Mitten in der Rede des Bundeskanzlers wird es Parlamentspräsidentin Julia Klöckner zu viel. Die Stimmung im hohen Hause gleicht da einer überdrehten Schulklasse. Zwischenrufe, bissige Kommentare, Gelächter, Gefläze auf den Stühlen. „So, jetzt reißen wir uns zusammen, es ist genug reingerufen worden. Ich finde, dass der Respekt auch gebietet, dem Redner zuzuhören“, ermahnt Klöckner die Volksvertreter am Mittwochmorgen.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) bedankt sich für die Intervention der Präsidentin, meint aber, dass er den Tumult schon aushalte. Lächelnd fügt er hinzu: „Für die Zuschauerinnen und die Zuschauer sind diese Reaktionen aufschlussreicher als mancher Redebeitrag, der von dieser Stelle aus geleistet wird.“

Die Wähler haben den ewigen Streit im Bundestag satt

Merz mag einen Punkt getroffen haben. Einen beachtlichen Teil der Wähler stört der ewige Zank, die (gespielte) Empörung und der fehlende Benimm in der politischen Arena. Politiker sollen nicht streiten, sondern die Probleme des Landes lösen. Der Bundeskanzler versprach in seiner Rede, diese Aufgabe mit den Parteien der Mitte (Union, SPD, Grüne) mit Anstand anzugehen: „Und auch das ist ein wesentliches Ziel meiner Regierung (…), Wege aufzuzeigen, wie wir in der Mitte unsere demokratischen Entscheidungen treffen wollen“. Dabei solle es, so Merz, nicht konfrontativ zugehen, nicht spaltend und ohne Hass.

Wie brüchig sowohl Mitte als auch Umgangsformen geworden sind, zeigt sich schon wenige Minuten später. Für die Grünen tritt mit Britta Haßelmann eine der beiden Fraktionsvorsitzenden an das Rednerpult. „Ich halte es für bodenlos, dass Sie sich hinreißen lassen, Bündnis 90/Die Grünen mit der AfD zu vergleichen“, donnert Haßelmann. Sie spielt auf eine Bemerkung des Bundeskanzlers aus seiner Rede an, wonach es „von da und da dieselben Zwischenrufe“ gebe. Die Fraktionschefin erinnert auch daran, dass der CDU-Vorsitzende im Wahlkampf kein gutes Haar an den Grünen gelassen hat. Dabei brauchte und braucht Merz die Unterstützung der Öko-Partei. Sei es das Sondervermögen für Infrastruktur, ein schneller zweiter Wahlgang nach der verlorenen Kanzlerwahl oder aktuell die Entsendung von Richtern in das Bundesverfassungsgericht.

Das Zusammenwirken der Mitte funktioniert zwar bislang bei wichtigen Entscheidungen, aber es produziert unangenehme Störgeräusche. Die schwarz-rote Koalition wollte der Neustart nach dem Platzen der Ampel-Regierung sein, braucht aber kein halbes Jahr nach dem holprigen Auftakt schon wieder einen Neustart. Die Wähler haben kein Vertrauen in die Lösungskraft der traditionellen Volksparteien. Die neuesten Zahlen der Meinungsforscher des Forsa-Institutes sind wie ein Misstrauensvotum.

Die AfD ist stärkste Kraft in den Umfragen

Die AfD steht in der Sonntagsfrage mit 27 Prozent auf Rang 1. Mit der Arbeit des Kanzlers sind nur noch ein Viertel der Wähler zufrieden und ebenfalls nur ein Viertel glaubt, dass Union und SPD die drängenden Probleme Deutschlands lösen können. „Während die ‚Ampel‘ ihre Wähler erst im Verlauf ihrer Regierungszeit enttäuschte, enttäuscht die Merz-Regierung viele ihrer Wähler schon zu Beginn ihrer Amtstätigkeit“, resümiert Forsa-Chef Manfred Güllner. Die Mitte überzeugt nicht.

Im Fortgang der Debatte musste Julia Klöckner ein zweites Mal eingreifen. Als Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek zu ihrer Rede ansetzt, stimmen die AfD-Abgeordneten das Lied „Heidi, Heidi“ an. „Ich glaube, das haben wir echt nicht nötig in diesem hohen Haus“, tadelte die Parlamentspräsidentin. Es dürfte nicht ihr letztes Eingreifen gewesen sein.