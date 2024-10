RTL-Doku: Peter Kloeppel hinterfragt Flüchtlingskrise

RTL widmet sich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr einer der dringendsten Fragen des Landes: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise? In der gleichnamigen Dokumentation gehen der frühere News-Anchor Peter Kloeppel und sein Team dieser Frage in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Lorsch und in Ziesendorf in Mecklenburg-Vorpommern nach.

Sie treffen laut RTL auch Anwohner und Bürgerinitiativen, befragen Experten und Politiker. In der Türkei machten sich Reporter ein Bild vom Schleusergeschäft und begleiteten einen Lehrgang für Bundespolizisten, bei dem diese für Einsätze auf Abschiebeflügen trainiert werden. Zu sehen ist die 90 Minuten lange Dokumentation «Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?» an diesem Donnerstag (31.10.) auf RTL.

«Es ist wohl eine der komplexesten Fragestellungen unserer Zeit, auf die es auch nicht die eine richtige Antwort gibt», sagte Peter Kloeppel laut Mitteilung. «Aber wir müssen die Stimmung im Land und die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wieder mehr gegenseitiges Verständnis schaffen - für die Politik, für die Hilfesuchenden, füreinander. Daher haben wir uns in unserer Doku auf die Suche nach konstruktiven Lösungsansätzen gemacht.»