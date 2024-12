Mann soll 19-Jährige stundenlang vergewaltigt haben

Ein Mann soll eine 19-Jährige an einem S-Bahn-Halt nahe München nachts über Stunden in einem Gebüsch vergewaltigt haben. Der 25-Jährige sei dringend verdächtig, die junge Frau überfallartig angegriffen zu haben, nachdem sie in Hallbergmoos (Landkreis Freising) aus einer S-Bahn gestiegen sei, teilte die Polizei mit. Erst nach gut dreieinhalb Stunden hätten aufmerksame Passanten die Hilferufe der Frau gehört.

Der Täter sei daraufhin geflüchtet, die Zeugen hätten ihn aber verfolgt - und so dafür gesorgt, dass Polizisten den Mann wenige Minuten später in der Nähe des Tatorts festgenommen hätten. Die junge Frau sei medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Inzwischen sitze der Verdächtige in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.