Gruppe überfällt Jugendlichen in Bad Homburg

Eine Gruppe Jugendlicher hat einen anderen Teenager in Bad Homburg überfallen und angegriffen. Die sechsköpfige Gruppe habe den 14-Jährigen am Sonntag am Busbahnhof angesprochen und «es auf seine Jacke abgesehen», teilte die Polizei heute mit.

Ein Gruppenmitglied soll den Jugendlichen daraufhin gepackt und durch den Bahnhof in das Obergeschoss eines angrenzenden Parkhauses gezerrt haben. Dort habe einer einen Schlagstock gezückt und mehrfach auf das Opfer eingeschlagen. Zwei weitere Angreifer hätten ebenfalls auf ihn eingeprügelt, während die drei übrigen das Geschehen filmten. Schließlich seien sie mit der Jacke im Wert von 280 Euro in Richtung Bahngleise geflüchtet, hieß es von der Polizei.

Einer der Täter, ein ebenfalls 14-Jähriger, konnte laut Polizei bereits ermittelt werden. Auch das Raubgut sowie der Schlagstock seien sichergestellt worden. Nach den anderen fünf Tätern werde noch gefahndet.