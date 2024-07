Mann klingelt bei 26-Jähriger und überfällt sie - Festnahme

Eine 26-Jährige ist in Beuren im Landkreis Esslingen in ihrem Haus von einem Mann überfallen worden, der zuvor bei ihr geklingelt hatte. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, soll er sie im Treppenhaus körperlich attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben, teilte die Polizei mit. Sie habe sich heftig gewehrt und aus dem Gebäude fliehen können. Nachbarn alarmierten die Polizei nach der Tat am Donnerstagabend, bei der die 26-Jährige im Gerangel mit dem Mann leichte Verletzungen erlitt.

Ein 52-jähriger Tatverdächtiger sei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitagmittag im Stadtgebiet von Beuren festgenommen worden, hieß es weiter. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann steht auch im Verdacht, am vergangenen Dienstag eine 14-Jährige attackiert zu haben. Sie war auf einem Weg zwischen der Therme und der Karlstraße von einem unbekannten Mann angegriffen worden.