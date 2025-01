Sechs Monate in Assads Folterknast – und ein neues Leben im Allgäu

Ibrahim Alabed sitzt auf dem Sofa seiner Wohnung in Wangen im Allgäu, vor sich das Handy und eine Tasse starker Kaffee. Beides braucht der 33-Jährige in diesen Tagen, in denen sich die Ereignisse in seiner Heimat überschlagen. Seit dem Einmarsch der Rebellen in Damaskus ist die Schreckensherrschaft der Familie Assad endgültig beendet. Doch welchen Weg Syrien nimmt, ist weniger klar. „Nach mehr als 50 Jahren Diktatur und 14 Jahren Bürgerkrieg hat Syrien jetzt die Chance auf eine friedliche und stabile Entwicklung“, sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD, die derzeit vor Ort ist. Am Mittwoch traf sie sich in der Hauptstadt Damaskus mit Vertretern der Übergangsregierung und Ärzten. Zuvor war ihr Konvoi an einem der berüchtigten Geheimdienst-Gefängnisse vorbeigekommen.

