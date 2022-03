Entfernung zu Deutschland, Einwohner, Größe: Das ist die Ukraine

Durch den Angriff durch Russland richten sich alle Blicke auf die Ukraine. Einwohner, Größe und Entfernung zu Deutschland: Wir stellen das Land vor.

Die ganze Welt hält wegen der Nachrichten, Bilder und Videos aus der Ukraine den Atem an. In Europa herrscht wieder Krieg zwischen zwei Staaten, das erste Mal seit Jahrzehnten. Das Entsetzen ist international groß, gleichzeitig scheint militärische Hilfe für die Ukraine nur begrenzt möglich zu sein. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied und kann deshalb nicht auf die Hilfe der westlichen Allianz hoffen.

Die EU grenzt zwar unmittelbar an die Ukraine, aber da die Ukraine kein EU-Mitglied ist, ist der militärische Beistand auch von hier begenzt. Die Ukraine steht alleine da, ohne Bündnispartner - und ist der Militärmacht Russlands damit scheinbar ausgeliefert. Was ist das für ein Land, das Putin mit seiner Armee angreift?

Größe der Ukraine

Die Ukraine ist groß, mit 603.700 Quadratmetern verfügt sie nach Russland über das größte Staatsgebiet in Europa. Die größte Stadt ist die Hauptstadt Kiew mit knapp drei Millionen Einwohnern. Weitere Metropolen sind Charkiw, Donezk, Dnipro und Odessa. Die Ukraine grenzt im Norden und im Nordosten an Russland, an Belarus im Norden, an Polen, die Slowakei und Ungarn im Westen, an Rumänien und die Republik Moldau im Südwesten. Im Süden grenzt das Land an das Schwarze Meer und an das Asowsche Meer.

Einwohner der Ukraine

Insgesamt leben in der Ukraine rund 44 Millionen Einwohner.

Währung und Sprache der Ukraine

In der Ukraine bezahlt man mit der Hrywnja (UAH). Hundert UAH sind 3,3356 EUR. Gesprochen wird ukrainisch.

Ukraine: Entfernung zu Deutschland

Die Ukraine ist weniger weit von Deutschland entfernt, als man zunächst vermuten würde. Von Berlin bis Kiew sind es Luftlinie 1200 Kilometer. Das Magazin Katapult hat auf Twitter eine Grafik veröffentlicht, auf der zu sehen ist, dass Kiew von Berlin aus genauso weit weg ist wie Rom von Berlin.

Zwischen München und Kiew liegen 1395 Kilometer. Zwischen der polnischen Hauptstadt Warschau und Kiew liegen lediglich 691 Kilometer - etwa so viel, wie zwischen München und Kiel (694 Kilometer).