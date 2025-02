Ist Selenskyj zu Unrecht im Amt?

Selbst die Vereinten Nationen in New York fühlten sich offenbar verpflichtet, da ein paar Dinge geradezurücken. „Präsident Selenskyj ist nach den ordnungsgemäß abgehaltenen Wahlen im Amt“, erklärte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric. Es war die Betonung des scheinbar Selbstverständlichen, doch vorausgegangen war dieser ein massiver verbaler Angriff des US-Präsidenten auf seinen ukrainischen Amtskollegen. „Als Diktator ohne Wahlen sollte Selenskyj besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben“, sagte der Republikaner. „Er weigert sich, Wahlen abzuhalten, liegt in ukrainischen Umfragen sehr weit hinten und das Einzige, was er gut konnte, war, (US-Präsident Joe) Biden zu manipulieren.“ Doch ist Selenskyj wirklich ein illegitimer Präsident? Müsste er seinen Präsidentenstuhl längst räumen?

Der 47-Jährige ist seit Mai 2019 Präsident der Ukraine, offiziell dauert eine Amtszeit fünf Jahre. Demnach hätte die Ukraine schon im vergangenen Jahr an die Wahlurne gerufen werden müssen. Doch die Verfassung des Landes kennt eine Ausnahme: Wenn Kriegsrecht herrscht, bleibt die amtierende Regierung im Amt. Die Ukraine bildet da übrigens keine Ausnahme. Auch im deutschen Grundgesetz ist klar festgehalten, dass im Vereidigungsfall, also wenn Deutschland angegriffen würde, andere Regeln gelten als in Friedenszeiten. Der Bundestag und auch der Landtag können bis sechs Monate nach Beendigung eines Krieges bestehen bleiben, entsprechend der Kanzler und auch der Ministerpräsident. Die Amtszeit des Bundespräsidenten würde sogar erst neun Monate nach Ende des Verteidigungsfalls enden. In den USA wurden im Jahr 1944 Wahlen abgehalten, obwohl der Zweite Weltkrieg noch andauerte. Allerdings fanden auf dem Territorium der Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt keine Kämpfe statt.

Selenskyj ist dem Kreml ein Dorn im Auge

Rasche Neuwahlen werden in der Ukraine selbst von den Oppositionsparteien nicht gefordert. Auch eine Niederlage des amtierenden Präsidenten wäre nicht zwingend: Umfragen belegen, dass auch drei Jahre nach Beginn der russischen Invasion immer noch mehr als die Hälfte der Ukrainer hinter Selenskyj steht. Allerdings steigt der Anteil derjenigen beständig, die sich ein Ende des Krieges über Verhandlungen und Kompromisse wünschen. Denn genau diese Umstände des Krieges machen eine Wahl auch in der Praxis schwierig: 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes sind aktuell unter russischer Kontrolle, 6,9 Millionen Menschen aus der Ukraine haben nach Angaben der Uno Flüchtlingshilfe Zuflucht im Ausland gefunden, an vielen Orten ist die Infrastruktur zerstört.

Zudem besteht die Sorge, dass Moskau Wahlen im Nachbarland manipulieren und eine kremltreue Marionetten-Regierung an die Macht bringen könnte - etwa nach dem Vorbild Belarus. Denn Russland drängt seit Langem, Selenskyj auszutauschen. Der steht für den pro-europäischen Kurs seines Landes. Mit den Protesten auf dem Maidan, einem zentralen Platz in Kiew, hatten die Ukrainerinnen und Ukrainer schon 2013 für eine engere Anbindung ihres Landes an die EU gekämpft. Der Kreml hielt diese Demonstrationen für vom Westen gesteuert.

Für die Ukraine ist der Streit zwischen Trump und Selenskyj allerdings nicht nur ein Ärgernis – er ist gefährlich. Washington war in den vergangenen drei Kriegsjahren der stärkste Unterstützer der Ukraine. Auch deshalb bemüht sich der ukrainische Präsident darum, den Konflikt nicht weiter anzuheizen. „Für uns ist sehr wichtig, dass dieses Treffen und die Arbeit mit Amerika insgesamt konstruktiv ist“, stellte er klar. Nur so könne ein stabiler Frieden für die Ukraine gewährleistet werden. (mit dpa)