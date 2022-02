Zehntausende fliehen aus den Rebellen-Gebieten in der Ostukraine

In der Ostukraine wächst die Sorge vor einem russischen Eingreifen. Frankreich hat ein Spitzentreffen vorgeschlagen – der Kreml antwortet verhalten. Und könnte die Lage weiter eskalieren lassen.

Eigentlich sollen hier Kinder gesund werden, sollen Meeresluft schnuppern, auf dem Spielplatz herumtollen, hin und wieder Physiotherapie erhalten. Damit zumindest wirbt das Kinder-Sommerlager „Die Rote Landung“ direkt am Asowschen Meer, knapp 1200 Kilometer südlich von Moskau entfernt. Die Ukraine ist nicht weit von hier.

An sommerliche Erholung aber ist in der „Roten Landung“ derzeit nicht zu denken. Die eisernen Tore sind abgesperrt, davor parken Fahrzeuge der Polizei, drinnen warten vor allem Frauen, junge und alte, mit Kindern und ohne. „Flüchtlinge“ aus den selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Menschen, die hin und hergeschoben werden, ohne zu wissen, was mit ihnen weiter passieren soll und die bislang in den von Moskau unterstützten Separatisten-Gebieten in der Ostukraine gelebt haben.

Dort also, wo bereits seit Jahren ein Krieg schwelt, der nun verstärkt aufflammt. Die Separatisten hatten die Bevölkerung angesichts des Konflikts zwischen Moskau und Kiew zur Flucht nach Russland aufgerufen. Nach russischen Angaben sind inzwischen mehr als 61.000 Menschen dorthin ausgereist, teilte das Zivilschutzministerium mit.

„Es war ein Fehler, überhaupt hierher zu kommen“, zitieren die einen. „Immerhin raus aus der Gefahr“, berichten die anderen. Seit der Videobotschaft des Donezker „Oberhaupts“ Denis Puschilin, eines vierschrötigen 40-Jährigen, in der er Frauen, Kinder und ältere Menschen dazu aufruft, sich zur Evakuierung nach Russland bereit zu machen, während Männer zwischen 18 und 55 ihre „heilige Schuld“ begleichen sollten, um „das Vaterland zu verteidigen“, berichten Beobachter aus dem Donbass von kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen. In den Städten Rostow am Don und Taganrog müssen Studenten aus ihren Studentenwohnheimen weichen, um den ankommenden Menschen Platz zu machen, die nicht in Hotels oder Zelten an der Grenze untergekommen sind. Einige Regionen in Westrussland haben den Notfall ausgerufen.

„Seit Puschilins Aufruf herrscht hier Panik“, berichtet eine junge Frau in Donezk, die aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden will. Die Menschen seien vollkommen unsicher und angespannt. „Sie wissen nicht recht, was sie machen sollen. Sie stehen weinend am Bahnhof und verabschieden sich von ihren Verwandten, sie suchen wieder Bunker auf, kaufen Buchweizen, Konserven und Klopapier auf. Vor den Geldautomaten und Tankstellen bilden sich lange Schlangen“, sagt sie am Telefon. Jede Nacht höre man selbst im Zentrum von Donezk Geschosse, so laut wie seit Jahren nicht mehr. Es sei nicht klar, von wem diese kämen.

Menschen, die aus den Regionen Donezk und Luhansk evakuiert wurden, dem Gebiet, das von pro-russischen Separatistenregierungen in der Ostukraine kontrolliert wird, ruhen sich in einer Sporthalle aus. Foto: Uncredited, AP/dpa

Derweil drängt der Westen den Kreml an den Verhandlungstisch, um die sich weiter zuspitzende Lage an der russisch-ukrainischen Grenze diplomatisch zu lösen. Auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron soll bald ein Gipfeltreffen „mit allen Beteiligten“ stattfinden. Moskau aber bremst. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Pläne für die Organisation eines Gipfels als „verfrüht“. Stattdessen hat Russlands Präsident Wladimir Putin außerplanmäßig den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Am Dienstag sollen zudem unplanmäßige Plenarsitzungen beider Parlamentskammern stattfinden. Das kommt äußerst selten vor. Beobachter in Moskau sehen darin einen direkten Zusammenhang mit der Verschärfung der Krise an der Grenze. Manche von ihnen rechnen damit, dass dabei ein erster Schritt getan wird, um die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anzuerkennen – ein Affront gegen die Ukraine und ein weiteres Drehen an der Eskalationsspirale.

Putin spielt bewusst mit den Ängsten des Westens, signalisiert Entspannung, um danach umso schärfer seine Forderungen nach den Sicherheitsgarantien an den Westen zu stellen. Interessant dabei ist ein Blick in die Bücher des britischen Autors Rudyard Kipling. Putin erzählt immer wieder von seiner Begeisterung für den „Meister des Imperialismus“ und zitiert bei seinen Auftritten gern daraus. Durch Kiplings Roman „Kim“ fand der Begriff „Great Game“, der den historischen Konflikt zwischen Großbritannien und Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien beschreibt, erst größere Verbreitung. Ob das, was Russland mit seinen Plänen nach einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa fordert, ein „New Great Game“, ein neues großes Spiel, sei, fragen sich russische wie internationale Politologen seit Jahren. Russlands Handeln ist rein der Geopolitik geschuldet, die Führung in Moskau denkt in Einflusszonen, will ihren Machtanspruch erweitern, zur Not auch mit militärischen Mitteln.

Diese von Maxar Technologies zur Verfügung gestellten Satellitenbilder zeigen den Transport von Ausrüstung aus einer Militärgarnison in Soloti, Russland, etwa 25 Kilometer nördlich der Grenze zur Ostukraine, am 13. Februar 2022 (oben) und 20. Februar 2022 (unten). Foto: Maxar Technologies, AP/dpa

Auch das „Dschungelbuch“ zieht Putin hervor, wenn er seinen Gegner lächerlich machen will. Die USA setzte er schon einmal mit Shere Khan, dem Tiger, gleich, um den die Hyänen (Europa in Putins Verständnis) scharwenzelten und ihm nach dem Mund sprächen. Die jüngste Operation in der Ostukraine, so belegen es Metadaten von Puschilins Videobotschaft, trägt den Namen „Der Wurf des Mungos“. Kiplings Mungo Rikki-Tikki-Tavi aus dem „Dschungelbuch“ gilt als Beschützer der Menschheit. Sein Angriff funktioniert folgendermaßen: Der Mungo versucht, sich mit falschen Attacken der Vorhersehbarkeit der Reaktion einer Schlange bewusst zu sein, die Schlange mit solchen Finten mürbe zu machen – und sie dann mit einem echten Angriff niederzustrecken. Das Spiel mit den Nerven betreibt auch Putin.

In Brüssel versucht man trotzdem, weiter starke Nerven zu beweisen – zum Ärger der Ukraine. Der ukrainische Außenminister kam mit hohen Erwartungen nach Brüssel gereist, daraus machte Dmytro Kuleba keineswegs einen Hehl. Die EU solle nicht nur eine politische Botschaft in Richtung Kreml senden, sondern „einen Teil der Sanktionen jetzt verhängen“, um einen Krieg zu verhindern. Damit würde die Staatengemeinschaft demonstrieren, dass sie nicht nur rede, sondern den Worten Taten folgen lässt, so Kuleba. Die Abfuhr folgte nur wenige Augenblicke später. Noch bevor sich die Chefdiplomaten zum Frühstück zusammensetzten, bremste der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Hoffnungen des ukrainischen Gasts auf präventive Sanktionen gegen Russland. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen und „wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, würde er eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der man sich auf die Strafmaßnahmen einige, sagte Borrell. „Ich hoffe und wir arbeiten daran, dass der Moment nicht kommt“, schob er nach.