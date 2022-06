Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Ukraine ist ein militärischer Sieg gegen den Aggressor Russland zu wünschen. So zynisch das Wort "Sieg" im Kontext von Tod und Leid auch klingen mag – die allermeisten Menschen in Europa dürften dieser Aussage zustimmen. Umso bemerkenswerter ist die Zurückhaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der zuletzt nur verklausuliert formulierte, Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen.

Außenministerin Annalena Baerbock wählte in der ZDF-Sendung " Markus Lanz" nun klare Worte. Die Grünen-Politikerin sagte, Russland breche mit dem internationalen Völkerrecht. "Sie wollen den Frieden in der Ukraine zerstören. Deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren – das heißt: Die Ukraine muss gewinnen."

Alles Wortklauberei? Die Diskussion um die Wortwahl zeigt zumindest, dass Spitzenpolitikerinnen und -politiker über ein mögliches Kriegsende nachdenken. Julius Bretzel hat aufgeschrieben, welche Szenarien dafür möglich sind.

Der Tag: Russische Truppen haben nach britischer Einschätzung den Großteil der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk eingenommen. Unterstützt von heftigen Artillerieangriffen machten die Streitkräfte örtliche Geländegewinne, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Sie erlitten aber Verluste. Die Hauptstraße in die Stadt hinein werde vermutlich noch von ukrainischen Einheiten gehalten, heißt es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Günstig tanken dank Spritrabatt? Jein! Einen Tag nach der Steuersenkung stiegen die Spritpreise in Deutschland bereits wieder. Am Vormittag lagen sowohl Diesel als auch Superbenzin der Sorte E10 einige Cent oberhalb der Preise vom Mittwochvormittag, wie der ADAC mitteilte. Dabei war der Steuervorteil nach Angaben des ADAC schon am Mittwoch nicht komplett beim Verbraucher angekommen. Was das nun konkret für Ihre Fahrt zur Tankstelle heißt? Das erfahren Sie – zumindest wenn Sie in Augsburg tanken – täglich aktuell hier.

Die Region: Der Augsburger Bischof Bertram Meier ist zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist – und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Meier will in Kiew unter anderem Großerzbischof Sviatoslav Shevchuk, das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, treffen. Mehr über Meiers Reise erfahren Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Es war ihr erster größerer öffentlicher Auftritt seit dem Wechsel im Kanzleramt. Ex-Kanzlerin Angela Merkel verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine. Doch eine Frage beantwortet sie nicht.

Merkel äußert sich erstmals: "Meine Solidarität gilt der Ukraine"

Vor einem Monat forderte der Bundestag, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Warum seitdem fast nichts passiert ist und wie die Bundesregierung taktiert.

Warum sich Scholz mit schweren Waffen für die Ukraine so schwertut

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.