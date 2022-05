Das Update zum Ukraine-Krieg vom 31. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das Öl-Embargo kommt – wenn auch mit Einschränkungen. In der Nacht auf Dienstag haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss verständigt. Demnach sollen vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden. Öl, das per Pipeline in die Europäische Union transportiert wird, ist nicht vom Embargo betroffen, weil Ungarn angibt, um seine Versorgung zu bangen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die Öl-Importe der EU aus Russland werden trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres um rund 90 Prozent reduziert. Das sei möglich, weil Deutschland und Polen ihren Pipeline-Anschluss trotz der Ausnahme nicht nutzen wollen.

Was das Öl-Embargo für Deutschland bedeutet und ob nun auch ein Importstopp von russischem Gas zu erwarten ist, erfahren Sie hier.

Der Tag: Die Europäische Union will der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Mit dem Geld soll die Ukraine laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern decken können. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel mit.

Währenddessen spitzt sich die humanitäre Lage in der Ostukraine zu. Internationale Helfer sind um die Menschen in der früheren Großstadt Sjewjerodonezk besorgt. "Wir befürchten, dass bis zu 12.000 Zivilisten in der Stadt im Kreuzfeuer gefangen sind, ohne ausreichenden Zugang zu Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten oder Strom", sagte Jan Egeland, Generalsekretär der Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council (NRC).

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Wer in Russland gegen den Krieg protestiert, lebt gefährlich. Öffentlicher Protest ist kaum mehr möglich. Was bleibt, ist die Möglichkeit, Widerstand über soziale Medien zu zeigen – oder zu fliehen, wie Marina Kraut recherchiert hat.

Die Region: Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, floh Irina mit ihren beiden Söhnen nach Diedorf im Landkreis Augsburg. Jana Tallevi hat sie besucht und berichtet vom Alltag einer zerrissenen Familie.

Das könnte Sie auch interessieren:

Irina war eine der Ersten, die mit ihren beiden Söhnen im März aus der Ukraine in Diedorf ankam. Sie versucht, sich einzuleben. Doch vieles belastet sie.

Kiew und Diedorf – der neue Alltag einer zerrissenen Familie

Als die ersten Geflüchteten vor dem Krieg in der Ukraine nach Diedorf kamen, hat sich das Begegnungszentrum DieZ auf schnelle Hilfe eingestellt. So funktioniert das heute.

So hilft das DieZ den Geflüchteten aus der Ukraine

Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf eine Rekordhöhe von 7,9 Prozent geklettert. Die Acht-Prozent-Marke scheint nicht mehr weit entfernt zu sein.

Inflation steigt im Mai auf 7,9 Prozent

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.