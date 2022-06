Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Deutschland will ein modernes Flugabwehrsystem an die Ukraine liefern. Iris-T kann gegen Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen und Drohnen eingesetzt werden und ist laut Bundeskanzler Olaf Scholz das modernste Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfügt. "Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen", sagte Scholz.

Bislang lieferte Deutschland unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und Munition an die Ukraine. Nun sollen neben dem Flugabwehrsystem auch ein Ortungsradar, Mehrfachraketenwerfer sowie 50 Flugabwehrpanzer folgen. Eine Übersicht über getätigte und geplante Waffenlieferungen aus Deutschland bekommen Sie hier.

Der Tag: Russische Truppen rücken nach Angaben britischer Geheimdienste immer weiter in der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk vor. Sie sollen bereits mehr als die Hälfte der Stadt besetzt haben. Auch der ukrainische Generalstab teilte mit: "Der Aggressor hat Angriffe in den nördlichen, südlichen und östlichen Stadtgebieten von Sjewjerodonezk durchgeführt, mit einzelnen Einheiten Erfolg gehabt und nistet sich nun im Stadtzentrum ein."

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Krieg trifft Kinder und Alte besonders hart. Mehr als fünf Millionen Kinder in oder aus der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und die Hilfsorganisation Help Age warnt davor, die Schicksale alter Menschen im Krieg zu übersehen. Sie seien oft nicht mobil, von humanitärer Hilfe abgeschnitten und blieben auf sich alleingestellt in umkämpften Kriegsgebieten zurück.

Die Region: Kurse in Deutschland – und Online-Unterricht aus der Ukraine: Viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer absolvieren ein beachtliches Lernpensum. Eine Herausforderung ist das nicht nur für sie, sondern auch für die Schulen in Augsburg, wie Andrea Baumann recherchiert hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Krieg in der Ukraine hat sich auf den Donbass verlagert. Dort könnte eine Gegenoffensive der Ukraine anstehen, welche eine Grundlage für die Lösung des Konflikts sein könnte.

Ukrainische Gegenoffensive: Wann kommt sie und wie könnte sie aussehen?

Kurz nachdem sich Ampel und Union auf das Sondervermögen geeinigt haben, weiß die Bundeswehr schon, wie die Milliarden verteilt werden sollen. Besonders die Luftwaffe profitiert.

Drohnen, Kampfjets, Nachtsichtgeräte: Wie die Bundeswehr das Sondervermögen aufteilen will

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.