Pläne für Wiederaufbau der Ukraine machen Scholz zum Macher

Für seine Ukraine-Politik wurde der Bundeskanzler aus Kiew über Monate heftig kritisiert. Doch jetzt schiebt Scholz den Wiederaufbau im großen Stil an, und die Tonart ändert sich.

Als der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj dieses Mal zugeschaltet wird, bekommt Bundeskanzler Olaf Scholz keine bittere Anklage zu hören. Wie immer trägt er das olivgrüne Polohemd des Kriegspräsidenten, aber der Ton ist anders. Selenskyj rechnet nicht mit Deutschland ab, wie er es kurz nach dem russischen Einmarsch getan hat, als er sich per Video an die Abgeordneten im Bundestag wandte. „Guten Tag, liebe Freunde“, begrüßt Selenskyj die im Kongresszentrum im alten Berliner Westhafen versammelten Politiker, Diplomaten, Wissenschaftler und Banker. Es geht an diesem Dienstag, acht Monate nach Kriegsbeginn, um das viele Geld, das sein zerschossenes Land so dringend braucht.

Deshalb ist es kein Zufall, dass der Präsident die Worte des Gastgebers lobend aufgreift. Scholz hatte am Vortag erklärt, dass, wer heute in die Ukraine investiere, in ein künftiges EU-Mitglied investiere. Und weil Scholz gerade Vorsitzender der G7-Staatengruppe der alten, reichen Industrieländer ist, sind seine Worte mehr wert als es Politiker-Worte so oft sind. Der als Zauderer gescholtene Bundeskanzler hat in Berlin zur internationalen Konferenz geladen, die am Anfang eines großen Wiederaufbauplanes stehen soll. Groß ist auch der historische Anspruch: „Das, um was es hier geht, ist nicht weniger als die Schaffung eines neuen Marshallplans“, sagt Scholz in seiner Eröffnungsrede.

Scholz stellt finanzielle Hilfen über Jahrzehnte in Aussicht

Der Marshallplan lieferte die Anschubfinanzierung für den Wiederaufstieg Westeuropas aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Das Ziel der Amerikaner: Westeuropa immun zu machen gegen den Kommunismus Moskaus. Wie seinerzeit Stalin sorgt heute Wladimir Putin für die Einheit des Westens. Dass der deutsche Kanzler in der ukrainischen Staatsspitze plötzlich Anerkennung bekommt, liegt an seiner Idee für die Dauer der Hilfen. „Es wird wichtig sein, dass sich die Ukraine noch in 15 Jahren auf finanzielle Strukturen verlassen kann“, erklärt Scholz.

Wie immer im Olivgrün des Kriegspräsidenten, aber dieses Mal ohne Anklage gegen Deutschland: Der ukrainische Präsident Selenskyj bittet per Videoschalte um Finanzhilfen für sein Land. Foto: Christophe Gateau, dpa

Zum Vergleich: Die US-Milliarden des Marshallplans flossen für fünf Jahre. Deutschland ist schon heute hinter Washington der zweitgrößte Finanzier der Ukraine. Selenkyjs zur Konferenz entsandter Premierminister Denys Shmyhal unterstreicht dann auch die Bedeutung der Bundesrepublik als Geldgeber und bedankt sich für die gelieferten Waffen. „Die importierten Waffen funktionieren exzellent.“

Die höfliche Tonlage der ukrainischen Anführer hat viel mit der russischen Kriegsführung zu tun. Die gezielte Zerstörung von Kraftwerken, Gleisen und Straßen vor dem beginnenden Winter soll die Ukrainer mürbe machen oder zur Flucht nach Europa treiben. Nach ukrainischen Zahlen sind bereits elf Millionen Landsleute Flüchtlinge im eigenen Land. Die akut nötige Winterhilfe zur Notreparatur der kritischen Infrastruktur bezifferte Shmyhal auf 17 Milliarden US-Dollar. Im nächsten Jahr braucht die Ukraine 38 Milliarden Dollar, allein um den Sold der Soldaten und die Gehälter von Lehrern, Polizisten und Beamten zu zahlen.

Die ukrainische Wirtschaft liegt am Boden

Der Krieg hat die Wirtschaft des Landes abgewürgt, wegen der russischen Seeblockade am Schwarzen Meer kann die Ukraine kaum Getreide und Güter exportieren. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um ein Drittel nach unten gehen wird. Welch heftiger Einbruch das ist, zeigt der Vergleich mit der Corona-Krise, in der die deutsche Wirtschaftsleistung 2020 um 3,7 Prozent schrumpfte. „Wir sind sehr gewillt, unseren Beitrag zu leisten“, versichert der Kanzler dem notleidenden Land.

Wie die hohen Summen aufgebracht werden sollen, darüber gibt es bereits eine grobe Überschlagsrechnung. Ein Drittel sollen die Europäer stemmen, ein Drittel die Amerikaner und ein Drittel internationale Organisationen wie Weltbank und der Währungsfonds. Der ukrainische Präsident argumentiert nicht moralisch, sondern wie ein Geschäftsmann, indem er erklärt, was Europa für das Geld bekommt. „Die Ukraine ist die physische Sicherheit für Europa. Wir nehmen den Schlag Russlands auf.“ Es ist das alte Bild des Bollwerks gegen den Machthunger Moskaus. Scholz und Selenskyj verstehen sich in diesem Punkt.