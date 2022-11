Putin verdient trotz Sanktionen mehr Geld

Die Einfuhren aus Russland nach Deutschland legen am Wert gemessen deutlich zu. Linksfraktion fordert ehrliche Debatte von der Ampel-Regierung

Die Einfuhren aus Russland nach Deutschland haben trotz der Wirtschaftssanktionen wegen des Ukraine-Krieges in diesem Jahr an Wert deutlich zugelegt. Bis Ende September lieferten die Russen Waren im Wert von rund 30,2 Milliarden Euro nach Deutschland, wie aus einer Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich rund 23,3 Milliarden Euro.

Das Plus in Wladimir Putins Kriegskasse dürfte vor allem auf die insgesamt gestiegenen Preise zurückzuführen sein. Die Zahlen sind gleichwohl bemerkenswert, wie Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion, unserer Redaktion sagte. "Trotz – oder wegen – der Sanktionen ein besseres Geschäft für Russland? Diese Zahlen stellen die Politik der Ampel massiv in Frage", erklärte Pellmann.

Die Sanktionen schadeten Russland bisher kaum, "durch steigende Preise erhöhen sie offenkundig Putins Einnahmen deutlich". Der Linken-Politiker forderte die Ampel auf, eine "ehrliche Debatte" darüber zu führen, "ob die Maßnahmen in die richtige Richtung gehen und wem sie wirklich schaden". Die Regierung, ergänzte Pellmann, dürfe "die Leute nicht länger für dumm verkaufen".

