Putin verhängt Kriegszustand in annektierten Gebieten

Putin hat in vier kürzlich annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Ein entsprechendes Dekret habe er bereits unterschrieben.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch in vier kürzlich annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Er habe bereits ein entsprechendes Dekret unterschrieben, sagte Putin bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache im nationalen Sicherheitsrat. Damit gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja einher. Die Annexion der Regionen wird international nicht anerkannt.

Bewohner können außerdem nun zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen oder an Reisen gehindert werden. Möglich sind dem Dekret zufolge jetzt auch offiziell die Einführung von Militärzensur oder das Abhören privater Telefongespräche.

Kriegszustand verhängt: So begründet Putin seine Entscheidung

Wie die Zeit berichtet begründete der Präsident seine Entscheidung mit "Waffengewalt, die gegen die territoriale Integrität Russlands" angewendet werde. Putin kündigte zudem die Einrichtung eines Koordinierungsrates an, der von Ministerpräsident Michail Mischustin geleitet werden solle. In die "militärische Spezialoperation" müssten nicht nur Staatsorgane mit Militärbezug, sondern "das ganze System der Staatsführung" eingebunden werden.

Putin kündigt Änderungen in der Migrationspolitik an

Der russische Präsident kündigte zudem Änderungen in der Migrationspolitik an. Es sei "angesichts neuer Realitäten notwendig, die derzeit gültige Konzeption" zu ändern, sagte er. Das könnte womöglich auf Ausreiserestriktionen für wehrpflichtige Männer hindeuten. (mit dpa)

