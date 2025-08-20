Strack-Zimmermann: Putin wird weiter „morden, foltern und verschleppen lassen“

Frau Strack-Zimmermann, verliert die Ukraine nicht oder gewinnt Russland?

AGNES STRACK-ZIMMERMANN: Sollte Russland dauerhaft Erfolg haben, mit seinen bestialischen Angriffen auf die Ukraine und Territorium dazugewinnen, dann ist das für alle Schurken dieser Welt ein Zeichen, dass die freie westliche Welt zwar gerne über Freiheit und Frieden spricht, aber nicht willig oder nicht in der Lage zu sein scheint, ihre Freiheit im Ernstfall auch zu verteidigen.

Wie müssen die Sicherheitsgarantien für die Ukraine designt sein?

STRACK-ZIMMERMANN: Der amerikanische Präsident brachte überraschend ins Spiel, dass die Ukraine auch als Nicht-Nato-Mitglied „Artikel 5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien bekommen könnte. Artikel 5 des Nato-Vertrags besagt: Wird ein Mitgliedstaat angegriffen, wird dies als Angriff auf alle Mitglieder gewertet, und das Bündnis verteidigt sich dann kollektiv. Das bedeutet, will man sich ehrlich machen, dass alle europäischen Staaten erstens Soldaten entsprechend bereitstellen müssen und zweitens die Ukraine weiterhin darin unterstützen müssen, militärisch so stark zu werden, dass sie sich erfolgreich gegen einen erneuten russischen Angriff wehren kann.

Werden wir die Bundeswehr auf ukrainischem Boden sehen?

STRACK-ZIMMERMANN: Angesichts der Lage dort und des Unvermögens des US-Präsidenten Trump, Putin in Schach zu halten, halte ich es nicht mehr für gänzlich ausgeschlossen.

Wäre die Bundeswehr überhaupt bereit dafür?

STRACK-ZIMMERMANN: Wenn die Bundeswehr andere Prioritäten setzt, selbstverständlich. Die Tatsache, dass Bundeskanzler Merz diese Option indirekt in den Raum gestellt hat und wie selbstverständlich die Führungsrolle Deutschlands betont, lässt mich fragen: Wo ist unser Verteidigungsminister Boris Pistorius eigentlich? Er ist schließlich der Oberbefehlshaber der Bundeswehr.

Sehen Sie Mehrheiten im Bundestag für ein Mandat – in der SPD gibt es sicher Abgeordnete, die einem solchen Einsatz höchst skeptisch gegenüberstehen?

STRACK-ZIMMERMANN: Im Spektrum der CDU, SPD und den Grünen dürfte es für eine einfache Mehrheit reichen, wenn auch die Stegners und Mützenichs der SPD Probleme damit hätten. Sie bevorzugen ja lieber Putins friedliebende Märchenstunde.

Kann sich Selenskyj aus Ihrer Sicht – trotz der verfassungsrechtlichen Hindernisse – auf Gebietsabtretungen einlassen?

STRACK-ZIMMERMANN: Die ukrainische Bevölkerung verlässt sich auf ihren Präsidenten, dass er sie vertritt und die richtigen Entscheidungen fällt. Gebietsabtretungen können aber nur per Referendum beschlossen werden. Das heißt, darüber entscheidet ausschließlich das ukrainische Volk.

Wie kann nun der Druck auf Putin erhöht werden?

STRACK-ZIMMERMANN: Putin hat nur Respekt vor wirklicher Stärke. Alles andere verpufft wirkungslos. Das sollte inzwischen wirklich jeder kapiert haben. Die Ukraine muss daher weiterhin militärisch und wirtschaftlich von Europa unterstützt werden. Es müssen weitere Sanktionen gegen Russland ausgesprochen und das russische Vermögen, welches in Europa liegt – nicht nur die Zinsen –, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Putin wird sich nur bewegen, wenn der Preis für seinen Krieg ins Unermessliche steigt.

Wie erwarten Sie, dass sich Putin nun verhält?

STRACK-ZIMMERMANN: Er wird ungerührt an seinen Kriegszielen festhalten, die ganze Ukraine zu unterwerfen. Er wird weiterhin zivile Ziele in der Ukraine angreifen, er wird morden, foltern und verschleppen lassen.

Wird er sich auf einen Zweier-Gipfel mit Selenskyj einlassen?

STRACK-ZIMMERMANN: Wird er nicht.

Wie hält die EU nun Trump bei Laune?

STRACK-ZIMMERMANN: Na ja, wie wir gerade wieder erleben durften, werden alle Höflichkeits- und Fröhlichkeits-Varianten genutzt, um den Präsidenten bei Laune zu halten.

Wie bewerten Sie das Engagement des Bundeskanzlers in den vergangenen Tagen?

STRACK-ZIMMERMANN: Eine Wohltat nach der Kanzlerschaft von Olaf Scholz: Merz engagiert sich. Er erkennt die von Deutschland erwartete Führungsrolle in Europa an. Er hat, nachdem er Trumps Vorstellung plötzlich gefolgt ist, man könne auch ohne Waffenstillstand in Friedensverhandlungen eintreten, in den USA erfreulicherweise wieder die Kurve gekriegt. Er spricht von Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Was er sich genau darunter vorstellt, ist aber noch sein großes Geheimnis.

Wenn es jetzt schon ein Erfolg ist, dass Europa, wenn nicht am Verhandlungstisch, aber immerhin im Vorraum sitzt: Wie schwach ist Europa wirklich?

STRACK-ZIMMERMANN: Die Europäische Union ist eine starke Union, das größte Friedensprojekt der Welt. Sie wäre aber noch viel stärker, wenn sie auch durch das Zusammenspiel mit den Nicht-EU-Mitgliedern Großbritannien und Norwegen, um zwei Beispiele zu nennen, ihre Stärke ausspielen würde. Wenn sie ihre wirtschaftliche Potenz stärken würde, endlich die bürokratischen Regeln in die Tonne packt, der Treiber für Innovation wird und bereit ist, eine militärische Verteidigungsunion aufzubauen. Wirtschaftliche und militärische Stärke sind das A und O, um in dieser Welt gehört zu werden und Einfluss zu nehmen. Tut Europa das nicht, dann allerdings wird sie im Reigen der Großen wie den USA, China und Russland keine wesentliche Rolle in Zukunft mehr spielen und nur noch am Katzentisch Platz nehmen.

Wie hoffnungslos sind die Zeiten, wenn der Anzug von Selenskyj in diesen Tagen überhaupt eine Rolle spielt?

STRACK-ZIMMERMANN: Dass über solche Dinge überhaupt berichtet wird, zeigt, wie manche Leute mental drauf sind. Da sterben die Menschen in der Ukraine, kämpfen seit Jahren für ihre Freiheit, und manch einer irrlichtert und macht sich Gedanken über die Kleiderordnung. Da haben wirklich manche Zeitgenossen nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die meisten aber wissen, worum es geht. An diesen sollten wir uns orientieren.

Zur Person Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 67, ist Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament. Bis zu ihrem Wechsel nach Straßburg hatte die FDP-Politikerin dieses Amt auch im Deutschen Bundestag inne.