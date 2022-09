Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wladimir Putin hat es eilig. Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits am Freitag offiziell machen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte nach Angaben der Agentur Interfax: "Im Großen Kremlpalast findet um 15 Uhr (14 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt."

Die Ukraine will die von Russland besetzten Gebiete auch im Falle einer Annexion zurückerobern. Russland hatte in diesem Fall bereits mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Der Tag: Es gibt ein weiteres Leck an den Nord-Stream-Gasleitungen. Die Kommandozentrale der schwedischen Küstenwache bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Zahl von insgesamt vier bekannten Lecks. Zwei davon befinden sich in der Wirtschaftszone Schwedens, zwei in der von Dänemark. Expertinnen und Politiker vermuten einen Sabotageakt. Wer für ihn verantwortlich ist, ist noch unbekannt. Neuigkeiten erfahren Sie stets aktuell in unserem Live-Blog.

Schon seit Beginn des Krieges belasten die steigenden Gas- und Strompreise Bürgerinnen und Bürger. Nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen "Abwehrschirm" von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt. Verbraucherinnen und Unternehmen sollen wegen der stark steigenden Energiepreise unterstützt werden. Die bis zuletzt umstrittene Gasumlage kommt nicht, dafür soll es eine Gaspreisbremse geben.

Scholz nannte die Pläne einen "Doppelwumms". Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe und Industrie sollen davon profitieren. Was genau hinter den Maßnahmen steckt und wie sie finanziert werden sollen, lesen Sie hier.

Die Lage: Die Inflation in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Vor allem steigende Energie- und Lebensmittelpreise sorgten dafür, dass Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zulegten. Und: Entspannung ist nicht in Sicht.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten, dass Deutschland in eine länger anhaltende Rezession steuert. Die Folge: Verlust von Wohlstand vor allem für Bürgerinnen und Bürger. "Die Hauptbelastung findet derzeit bei den privaten Haushalten statt, die einen massiven Kaufkraftverlust hinnehmen müssen. Und der wird sich im Laufe des nächsten Jahres noch verstärken", sagt Ökonom Torsten Schmidt. Erst 2024 könne sich die Lage wieder entspannen, wie es im Herbstgutachten der Forscherinnen und Forscher heißt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die von Right Livelihood herausgegebene Aufnahme zeigt Oleksandra Matviichuk vom Zentrum für bürgerliche Freiheiten (CCL). Foto: -/Right Livelihood Foundation, dpa

Der sogenannte Alternative Nobelpreis geht erstmals in die Ukraine. Die Menschenrechts-Aktivistin Olexandra Matviitchuk und das Center for Civil Liberties (CCL) wurden mit dem "Right Livelihood Award" für den Aufbau nachhaltiger demokratischer Institutionen in der Ukraine gewürdigt. Außerdem dafür, dass sie Wege dafür geöffnet haben, dass Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden können. Mehr erfahren Sie hier.

